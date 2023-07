La crítica de Monegal: Ana Rosa dudaba qué color de vestido ponerse

Ante esta colosal semana que tiene por delante Ana Rosa Quintana (Telecinco), en la que entrevista, en días sucesivos, a Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, le ha sobrevenido una duda tremenda: ¿qué color de vestido voy a ponerme? ¡Ah! Y se puso a descartar colores.

«No me puedo poner el azul ni el rojo ni el verde ni el fucsia... El violeta tampoco, porque está metido en Sumar. Queda libre el naranja, pero no es mi color. El negro no, porque estamos en verano...» y llegó a la conclusión de que el blanco era el único color que podía ponerse. Bien mirado, tenía otro: el arcoíris, que es la suma de todos los colores, pero coincide con la bandera LGTBI+ y a lo mejor le ha parecido inconveniente. No es ninguna tontería la elección del color de la vestimenta para las entrevistas a los líderes. Se suele buscar afanosamente un tono neutro, para no denotar complicidad con ninguna de las ideologías existentes.

¡Ah! Es enternecedor. Muchas veces solo es un disfraz escénico, un ‘trompe-l’oeil’, un trampantojo. Se intenta parecer neutral, cuando la verdad es que todos sabemos que much@s entrevistador@s son ‘fans’, ‘hooligans’, ‘cheerleaders’, de una opción política concreta. Se nota en cómo hacen, cómo conducen, qué preguntan, en las entrevistas correspondientes. Esta mañana una Ana Rosa vestida impecable y neutralmente de blanco le iba preguntando a Feijóo: «¿En qué condiciones va a llegar al Gobierno? ¿Cuál es su límite para gobernar en solitario? (...) ¿Quién será la vicepresidente? ¿La conocemos? (...) ¿El ministro de Economía será quizá el Gobernador del Banco de España Hernández De Cos? (...) Eso de irse a vivir a la Moncloa ¿cómo lo lleva?». O sea, como ya ocurrió la semana pasada con Pablo Motos en ‘El hormiguero’ (A-3 TV), también Ana Rosa en Tele 5 da por hecho que Feijóo es el ganador. No entrevistaban a un candidato, entrevistaban ya directamente al nuevo presidente.

En bien del espectáculo, y para no despistar a la audiencia, yo sería partidario de que la vestimenta de quien hace la entrevista fuera acorde con su activismo de trinchera manifiesta. Los platós al servicio del PSOE deberían pintarse de rojo, y todos luciendo pegatinas del puño y la rosa. En los del PP, todo en azul, y un albatros, o charrán o gaviota, bordado en el pecho de todo el personal de la cadena. Los colores neutros, blanco o negro, yo los reservaría a los pocos que todavía sirven al periodismo, y no al ‘agit prop’.