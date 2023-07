Atresmedia celebró el pasado lunes 10 de julio el ansiado cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez a menos de quince días de que se celebren las elecciones generales. El encuentro entre ambos dirigentes fue un rotundo éxito convirtiendose en el contenido no informativo más visto del año.

El acontecimiento también ha generado una gran variedad de opiniones en los diferentes medios de comunicación y los espectadores que no dudan en calificar el debate como "decepcionante" y una oportunidad perdida. El primero en abrir la veda ha sido Joaquín Prat desde 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco: "No sé cómo os habeis levantando vosotros después de... es que yo no me podía dormir", arrancó el presentador: "Yo creo que por la decepción que sentí de ver que se hacían pocas propuestas... no sé igual es una percepción mía", zanjó el comunicador.

Poco después, Susana Griso también compartía su balance acerca de lo visto en el debate destacando el tono bronco del programa: "Todos los analistas coinciden en que Feijóo sorprendió y aprovechonla oprtunidad para consolidarse. Salió al ataque y derrotó a un Sánchez al que se le vio nervioso y acelerado", sentenció la presentadora de 'Espejo Público'.

Durante la retransmisión en directo del cara a cara hubo periodistas que se animaron a comentarlo minuto a minuto. Es el caso de Jordi Évole, quién comparte su opinión con Joaquín Prat al sentirse decepcionado utilizando el fútbol como recurso: "Esperar la final de la Champions y que el partido parezca de Regional", comentó al finalizar el debate: "Oara remontar hay que golear y eso hoy no ha pasado. Y no hay partido de vyelta. Solo queda una incógnita de si habrá debate a cuatro que arranque con una silla o atril vacío", en relación al debate que el líder del Partido Popular ha rechazado en la cadena pública.

Otro rostros televisivos como Jesús Cintora, Inés Hernand, Bob Pop o Quique Peinado también formaron parte de los comentarios que poblaron el debate en las redes sociales con mensajes crítico, tanto hacia Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo por cómo lo abordaron, así como hacia los moderadores por su poca intervención durante la emisión del cara a cara.