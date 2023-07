Telecinco apuesta, a partir de las 22:50 horas, por la película española 'Si yo fuera rico'. La vida de Santi (Álex García) parece estar dirigiéndose al fracaso más absoluto. Hasta que, de la noche a la mañana, su suerte cambia completamente. Santi consigue volverse rico, muy rico. En la lotería le ha tocado un pastón. El único problema al que se enfrenta es que no puede contar nada del asunto a sus amigos ni a su ex, porque Santi está en pleno proceso de divorcio con Maite (Alexandra Jiménez). ¿Será capaz de ocultar semejante millonada a su ex y a todo su entorno hasta que el divorcio sea efectivo?

Antena 3 emite, a partir de las 22:45, una nueva entrega de la serie turca 'Hermanos'. Los hermanos escuchan a Gönül hablar muy mal sobre ellos y deciden irse de su casa. Sengül cuenta a sus sobrinos que está embarazada y les acoge de nuevo. Orhan se preocupa porque los chicos se hayan ido, pero no quieren decirle lo sucedido con Gönül para no hacerle daño. La hermana de Tolga presta dinero a Ömer y Tolga carga con la culpa ante su padre, que le pega hasta dejarle herido e inconsciente. Sevgi confiesa a Ahmet que Ömer es su hijo. Tom Cruise y Emily Blunt salvan el mundo en La 1 La 1 emite esta noche, a las 22:35 horas, la película 'Al filo del mañana'. En el futuro una salvaje invasión extraterrestre a la Tierra tendrá como objetivo la destrucción de la raza humana. La historia se desarrolla justo en este momento, donde un hombre (Tom Cruise) y una mujer (Emily Blunt) hacen todo lo posible por resistir al ataque y evitar así su desaparición. El protagonista es uno de los soldados implicados más experimentado en esta cruda guerra, ya que lleva mucho tiempo luchando en ella. El día que muere durante el combate se queda atrapado en un bucle continuo al estilo de 'Atrapado en el tiempo', que lo hará resucitar constante e inevitablemente, reapareciendo una y otra vez en el mismo día de su muerte para luchar y volver a morir en la misma guerra. Cuatro opta, a partir de las 22:50 horas, por 'Viajeros Cuatro'. El programa pone rumbo al norte para adentrarse en la Ría de Vigo. Con la ciudad de Vigo como referente y las islas Cíes como su joya más preciada, la más profunda de las Rías Baixas se convierte en un atractivo enclave en el que descubrir castillos medievales, miradores de vértigo e islas paradisíacas, alguna de ellas privada, como la de Toralla, de uso exclusivo para sus residentes. Pedro Almodóvar se abre en laSexta laSexta emitirá desde las 22:30 horas un nuevo episodio de 'Pongamos que hablo de...'. El programa descubre el lado más personal del director de cine Pedro Almodóvar de la mano de compañeros de profesión y de rostros conocidos y anónimos que nunca han hablado delante de la cámara. Mediante entrevistas personales, el espacio conoce muchos aspectos desconocidos que han marcado la carrera personal y profesional de Almodóvar. Además se realiza un recorrido por todo el archivo audiovisual del artista incluyendo material audiovisual inédito del fotógrafo Pablo Pérez Mínguez y un archivo fotográfico de su amigo de la adolescencia Paco Martín. Finalmente, la cantante Vanessa Martín pone la nota musical con una versión de la canción 'Piensa en mí' y el cantautor Guitarricadelafuente versiona 'Volver'.