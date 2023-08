laSexta emitió durante la noche del miércoles, 9 de agosto, una nueva entrega de 'Usted está aquí', el formato original de Atresplayer Premium en el que David Trueba y El Gran Wyoming reflexionan sobre la sociedad española a través de diferentes temáticas. En el programa de ayer, el director de cine y el presentador de 'El Intermedio' charlaron sobre el significado del concepto de "patria".

"Los menos patriotas que he conocido en mi vida son los que se definen como patriotas", comenzó diciendo Wyoming de forma tajante para, seguidamente, pasar a desarrollar su argumento: "Si tú te fijas, todos estos patriotas que se definen así, todas y cada una de las medidas que toman van dirigidas en una dirección que no tienen nada que ver con el bienestar".

Dicho esto, el rostro de Atresmedia compartió lo que para él significa ser un patriota auténtico: "Para mí, la única definición de patriota, el único verdadero patriota, es aquel que ama a su pueblo en su conjunto y que lo único que pretende es el bienestar de su gente".

"Que esté dispuesto, y es ahí donde entra el término patriota, a dedicar su tiempo, su inteligencia, su energía, en que esa gente viva mejor. Es decir, vocación de servicio", añadió Wyoming antes de explicar, con la ironía que le caracteriza, por qué no se identifica con el patriotismo: "Yo no soy patriota porque soy muy vago". "Pero esa es para mí la definición de patriota. Y los símbolos me traen absolutamente sin cuidado", zanjó.