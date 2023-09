Telecinco estrena, a partir de las 22:50 horas, 'La caza del encantador'. ¿Cómo un pudo un hombre engañar durante más de dos décadas a decenas de mujeres utilizando identidades falsas? ¿Hasta dónde llegó la estafa y qué secuelas dejó en sus víctimas? A estos interrogantes dará respuesta 'La caza del encantador', docuserie que abordará el caso del estafador sentimental Rodrigo Nogueira. Tras cada entrega, la cadena ofrecerá un debate de la mano de Joaquín Prat que contará con la participación de diversos expertos y de las propias protagonistas. En su primera entrega, la mesa de análisis del documental estará integrada por diversos expertos: Selva Orejón, investigadora del caso, experta en ciberseguridad y perito judicial en identidad digital, reputación e imagen; Mayka Navarro, periodista y escritora; la doctora María Velasco, psiquiatra y escritora; y Juan Manuel Medina abogado especializado en Derecho Penal.

Antena 3 estrena, a partir de las 22:45 horas, 'The Floor'. Este formato de éxito internacional se trata de un espectacular concurso donde 100 concursantes luchan por ganar territorio en un gigantesco suelo LED dividido en 100 casillas. Cada participante se sitúa en una de ellas y cada una representa una categoría de conocimiento diferente. El objetivo es simple: retar a los oponentes para conquistar todo el suelo. Los concursantes tienen que ir combinando conocimientos y estrategia para ir conquistando las casillas contiguas a la suya. Para conseguirlo, deben desafiar a un oponente. Enfrentan a una ronda de preguntas rápidas. El primero que se queda sin tiempo pierde y queda fuera del juego; el jugador ganador del duelo conquista la casilla de su contrincante y amplía así su territorio en el suelo. En cada entrega de 'The Floor' irán quedando menos concursantes hasta llegar a los enfrentamientos finales en una gran final en la que se decidirá quién es el ganador de la edición tras hacerse con todo el tablero.

'The Rock', protagonista en La 1

La 1 emite, a las 22:35 horas, la película 'El rascacielos'. Will Sawyer es un antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y un veterano de los marines. En la actualidad trabaja como asesor de seguridad encargado de gestionar las infraestructuras de los rascacielos más grandes del mundo. Para un nuevo encargo, Will deberá viajar a China, donde se encontrará con que el edificio más alto y seguro del mundo de repente ha comenzado a arder. Pero entonces, será acusado de este suceso, y acabará envuelto en diversos peligros. Aunque no será sencillo, Will buscará a los verdaderos responsables del incendio para limpiar su nombre, a la vez que tendrá que intentar salvar a su familia atrapada dentro del rascacielos.

Sylvester Stallone, Wesley Snipes y Sandra Bullock, juntos en laSexta

laSexta emite, a partir de las 22:30 horas, la película 'Demolition man'. Un sanguinario y peligroso asesino llamado Simon Phoenix es encarcelado por John Spartan, un legendario policía de Los Ángeles. Tras su arresto, Pohoenix es enviado a una cárcel que criogeniza a los presos. Spartan será acusado de un asesinato que no cometió, lo que le llevará a la misma cárcel que al infame Simon Phoenix. Ambos serán criogenizados durante un periodo de 35 años. Cuando Phoenix despierta en un futuro en el que el crimen está más normalizado que nunca, sus instintos de asesino en serie resurgirán después de tres décadas inactivos dando rienda suelta a su locura. El gobierno decidirá sacar de la criogenización a Spartan para que vuelva a capturar al hombre que está poniendo a toda la ciudad en peligro.

Cuatro apuesta, a partir de las 22:50 horas, la última entrega de 'Viajeros Cuatro'. Convivir con leones en libertad; hacer una inmersión en mar abierto para avistar tiburones blancos; pasear acompañados por tortugas y por playas salvajes de arena blanca; y conocer su rica gastronomía, su historia y la gran multiculturalidad de la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica. Acompañado de algunos de los habitantes que mejor conocen los secretos de la ciudad, el reportero Lukas Goikoetxea inicia su recorrido por el centro para conocer, entre otros lugares, la Plaza del Parlamento y el balcón desde el que Nelson Mandela pronunció su famoso discurso en contra de la segregación racial. La multiculturalidad de Ciudad del Cabo se refleja con toda su plenitud en el barrio de Bo-Kaap, conocido por sus icónicas casas de colores. De igual forma, 'Viajeros Cuatro' se acerca a la gastronomía local para probar las famosas samosas, un plato elaborado por Faeeza, una mujer malaya que ya ha cocinado para personalidades como el príncipe Harry o el tenista Roger Federer.