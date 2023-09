Arantxa Sánchez-Vicario se ha convertido este lunes en una de las protagonistas de los programas de actualidad después de su última entrevista en el que ha hablado de sus problemas económicos. 'Así es la vida' también comentó sus declaraciones con el abogado Manuel Torres, que fue muy tajante a la hora de dar su opinión sobre si estas palabras afectarán a su juicio al que se enfrenta desde el martes por ocultar bienes acusada junto a su exmarido, Josep Santacana.

"Estas manifestaciones en prensa no creo que afecte en nada al juez de lo Penal, que va a empezar la vista mañana. La investigación está hecha, consta en las actuaciones", aseguró el letrado y colaborador del programa vespertino de Telecinco.

Además de ello, Torres también dio su opinión sobre la estrategia judicial que la exjugadora de tenis utilizará en la vista, que tendrá lugar mañana martes: "Me parece una estrategia muy peligrosa la que va a afrontar".

Para ser más exactos, la extenista volvió a la actualidad a raíz de una entrevista que concedió a El País en la que se pronunció a sus dificultades económicas, añadiendo que está haciendo un "esfuerzo brutal" en este sentido: "Saco adelante a mis hijos gracias, también, al dinero que me dejan los amigos. Con eso voy tirando".

Además de sentirse "traicionada", Sánchez Vicario aseguró vivir una situación muy injusta: "Con lo que he ganado, no poder vivir del tenis es un golpe muy duro que no me esperaba. Mi error, como he dicho otras veces, fue enamorarme. Confié en la persona que tenía al lado, en mi marido, y me la jugó".