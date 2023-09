El dating show más famoso de la televisión abre una noche más sus puertas en Cuatro. Bartolomé fue al programa presentado por Carlos Sobera con un objetivo claro: dejar atrás todos los malos momentos que ha tenido que pasar. El joven se presentó como un hombre autentico y bondadoso: "No se encuentran hombres como yo", aseguró.

Bartolomé abrió su corazón y decidió contarle todo lo que le ocurrió de pequeño: "Mi vida fue un poco difícil, porque sufrí bullying en el colegio. Por el hecho de ser noble, bueno, y sobre todo, por ser pelirrojo. Me decían oxidado y me escupían". El soltero no duda en compartir las inseguridades que sufre día a día a raíz de esos acontecimientos del pasado.

Su camino de males no cesó en el colegio, el joven reveló que tiene una discapacidad física y sensorial del oído izquierdo del 100%. "Tengo inteligencia límite. Puedo valerme por mí mismo, porque lo he demostrado, pero me cuesta a veces comprender las cosas", aseguró con orgullo por todo lo que había conseguido en su vida.

El joven lanzó un último mensaje a aquella audiencia que pueda estar pasando por algo malo: "Me ha marcado y sigue marcando a la hora de confiar en la gente, pero creo que hay una persona esperándome y quiero compartir mis momentos con ella. Mis viaje y, por qué no, tener hijos. Para mí es mi sueño", zanjó antes de conocer a su cita.