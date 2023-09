A escasos días para que se cierre el plazo de recepción de candidaturas para el Benidorm Fest 2024, continúan las quinielas sobre los artistas que probarán suerte en el certamen musical de RTVE. Mientras que algunos ya han anunciado públicamente su intención de presentarse, los eurofans siguen compartiendo sus teorías y los cantantes a los que les gustaría ver sobre el escenario.

Uno de los nombres que sonaba con fuerza era el de Rodrigo Cuevas, que este viernes ha aclarado de forma tajante todas las dudas respecto a su posible participación. En el programa 'Cafè d'idees', presentado por Gemma Nierga en La 2, el asturiano ha asegurado que no tiene ninguna intención de presentarse al Benidorm Fest.

Pero además, ha explicado el contundente motivo de su decisión. "No me presentaré. Los eurofans son muy crueles y hunden a la gente", ha declarado Cuevas, que no quiere exponerse al público del evento musical: "No estoy para eso. Estoy mayor, no estoy para ir a concursos de nada".

"No quiero que nadie me juzgue. Que me juzgue mi público. Quiero llegar al público a través del boca a boca, de una entrevista, de una radio, del Spotify o de donde sea. No quiero ir a un programa así de masivo", ha señalado en el programa de la televisión pública, al que ha acudido para promocionar su nuevo disco 'Manual de romería'.

"Cuando la gente aprenda a ver las competiciones con un poco más de deportividad, entonces iré. Lo mismo me pasa con el fútbol, no me gusta el ambiente que genera. Que eso salte a la música me parece horrible, es una pena", ha razonado.

Como era de esperar, las palabras de Cuevas han generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, tanto a favor como en contra. Algunos han reconocido que no ha dicho "ninguna mentira" porque entre el público eurofan se respira cierto ambiente de toxicidad. Otros, en cambio, recuerdan que no es algo exclusivo de los seguidores de Eurovisión, sino que también es habitual en otras disciplinas como el deporte, tal y como ha mencionado el propio Cuevas en la entrevista.