Arturo Valls aterriza este lunes en Movistar Plus+ con la versión española 'That's my jam', un gran show presentado y producido por Jimmy Fallon en Estados Unidos en el que dos parejas de celebrities participan en pruebas y juegos en torno a la música y ponen a prueba sus habilidades y conocimientos musicales y vocales.

Amaia Romero, Rigoberta Bandini, Nathy Peluso y Paco León son los primeros cuatro valientes que se atreven a pisar el espectacular plató del programa en el que tendrán que cantar, sepan o no, someterse a karaokes musicales poco convencionales, a pruebas de mímica mientras bailan, a juegos de preguntas y respuestas (con pelucas puestas) o entrar en una pecera en la que, si cantas mal o tienes mala memoria, te mojas... YOTELE habla con Arturo Vals sobre el estreno de 'That's my jam: España', entre otros asuntos.

Llegas a Movistar Plus+ con 'That's my jam: España'. ¿Cómo te sienta la comparación de que te digan que eres 'el Jimmy Fallon español'?

Él es Jimmy Fallon y yo soy 'Jimmy Fallas' (risas). Hombre, ¡es un referente! Es un tipo de televisión y tiene una manera de currar con la que yo me siento muy afín, con esa energía tan positiva, tan empática, muy risueño y buen rollero todo... Ahí me he manejado muy bien. Aparte, el tío tiene también un poco de retranca. Fíjate, el hecho de que nos eligieran para producir el programa, porque había otras productoras grandes detrás del formato, fue porque había una persona latina en la productora allí y conocía mi trabajo. Y que uno de los productores ejecutivos fuera el presentador a ellos les sirvió como dato decisivo para que hiciéramos el programa.

Hasta ahora solo habías producido ficción. ¿Cómo ha sido para ti dar el salto a producir entretenimiento con 'That's my jam: España'?

Es verdad. Fue porque hasta ahora no había surgido el formato, ni la idea, que me motivara a meterme a producir entretenimiento. Fue así, decir: “Vamos a intentar levantarlo y comprar los derechos”. No sé por qué. Empecé por la ficción porque era lo que me motivaba en ese momento, pero digamos que me ha picado ahí el gusanillo. Tiene que ver también porque en toda mi carrera ha tenido más importancia el entretenimiento. El producir entretenimiento me daba como más pereza, no sé por qué, pero ahora se me ha despertado ahí una cosa.

¿Pudiste viajar a Estados Unidos para ver la versión origianl e intercambiar opiniones con Jimmy Fallon y el resto de los productores del 'That’s my Jam' norteamericano?

Yo a ese viaje no pude asistir, no sé qué estaba grabando, ni en qué jaleo estaba metido, pero sí que fueron mis socios Jorge Pezzi y Bruna, la productora ejecutiva. Estuvieron ahí intercambiando opiniones con el equipo americano y, sobre todo, aprendiendo porque, no nos vamos a engañar, ellos no sólo este formato sino la televisión y el entretenimiento. Así que siempre se va allí a aprender cómo producen, cómo escriben y la manera que tienen de trabajar.

Estabas acostumbrado a presentar, pero ahora eres también productor, faceta que conlleva una serie de riesgos. ¿Ha sido difícil dar ese salto?

Pero también tiene algo de aprovechar las circunstancias, la situación. Tienes la posibilidad de elegir y generar un formato que a ti te apetece hacer, más que esperar a que sea la cadena la que te ofrezca el formato y decidas si lo haces o no. En este caso es apostar por un formato en el que sabes que te lo vas a pasar bien. Entonces, yo vi música en directo, invitados que pueden ser en su mayoría amigos, juegos, risas... y dices: “De esto quiero encender yo la mecha”, o al menos provocar que esto suceda. El rollo de meterte en la producción atiende a esto, a esta ilusión de poder hacer un programa que te guste.

Contaste que tú mismo has ayudado a conseguir algunos invitados como productor. ¿Cuáles han sido? ¿Y cuáles te han puesto más condiciones?

Hombre, no lo puedo decir... La mayoría son colegas, otros no tanto y hay otros que se me han resistido.

Dime un nombre

El rey emérito quiso venir... (risas). Por ejemplo, con Rosalía estuvimos hablando mucho tiempo. Ella conocía el formato y le hacía ilusión, pero luego por agendas, giras y tal... Nos puso los dientes largos y después no pudo ser. A Bisbal le costó. Preguntaba: “¿Pero esto qué es? ¿Ahí qué tengo que hacer? ¿Cómo están los máquinas?” (risas). David y yo somos colegas y salimos con las bicis juntos, pero le costaba mogollón porque el temor era de hacer el ridículo. Y eso hasta que no han visto la primera edición, que ya nos han dicho que ahora hay discográficas que nos preguntan cuándo es la segunda edición para llevar a los artistas...

Aquí no vienen a promocionar su disco y tal, sino porque les apetece. Aquí lo que venden es su personaje. Los americanos eso lo tienen súper presente, pero aquí no. Aquí o vienen a vender la serie o el disco que acaban de hacer, o pasan, y aquí lo que mola es ofrecer otro perfil, que la gente diga "No sabía que éste era tan simpático”. Porque esto pas. Ves a Marta Sánchez y dices "¡Ostras, qué cachonda!”. O Nathy Peluso contestando preguntas o improvisando una canción y cantando el 'Fly me to the moon' con el presentador.

¿Hay algún invitado que te haya sorprendido especialmente?

Hombre, no porque me lo esperaba, sino porque sabía que él era capaz de eso y de más, pero lo de Asier (Etxeandía) fue increíble, de poner los pelos de punta. Me sorprendió para bien porque fue una actuación que no esperábamos, porque sabíamos que el tío tenía muchísimo nivel, pero fue una cosa muy increíble, y me sorprendió bastante.

¿Tenías contrato con Antena 3? ¿Este momento ha coincidido con te permiten hacer cosas fuera de Atresmedia?

Yo he tenido contrato de cadena durante mucho tiempo. Cuando acabó 'Ahora caigo' me desvinculé contractualmente, aunque sigo teniendo relación con ellos porque vamos a hacer 'El club del 1%'. Sigo teniendo muy buena relación, pero ya no tengo contrato de cadena, y eso me permite producir o presentar para otras cadenas, algo que antes hubiera sido imposible. Cuando estaba en 'Ahora caigo' tenía exclusividad con ellos y no podía hacer cosas fuera de Antena 3.

Ahora que hay renovación en Mediaset, ¿te han llamado? ¿Cuántas veces te han llamado en los últimos años?

(Piensa) Sí... me han llamado unas cuantas veces, pero no se han dado las circunstancias y tampoco me cierro a nada. Igual no están en el mejor momento y ahora están en una tendencia de que todo lo que estrenan no funciona. Y sí, ha habido algún intento para que presente algún programa. Pero tiene que ver más que con la cadena que con el formato te ponga.

¿Has visto a Lara Álvarez en 'Me resbala'?

Pensaba que no seríais capaces de hacer esa pregunta (risas). Sí, la he visto, y bastante bien. Le pone mucha voluntad.

¿Mediaset intentó ficharte para que siguieras tú al frente del programa?

Sí, claro. Intentaron que lo presentara yo, pero, en ese momento, no sé qué estaba haciendo que no cuadró. No sé si lo hubiera hecho porque ya ha pasado un tiempo y es como volver otra vez a hacer algo de lo que yo ya había pasado página. Es un formato complicado para manejarte con todos esos cómicos. Ahí Lara tenía un toro difícil porque son una pandilla complicada.

¿Y por qué crees que en Telecinco no ha funcionado?

Primero porque a veces se van desgastando los formatos, la novedad y demás, y por las tendencias. Porque ahora todo lo que estrenes ahí, por lo que sea...

...Parece que está gafado.

Sí, porque ahora la gente está viendo otra cosa.

Ahora hay un fenómeno televisivo, el de los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena', con concursantes como Borjamina y Raúl, que ya pasaron por 'Ahora Caigo'. ¿Te sientes un poco 'padre' de ese éxito?

No, porque eso ha existido siempre. Concursantes que repiten y que se van quedando ahí como una familia. El otro día lo vi y dije 'Mira, Borja, qué bonico'. Es que es un profesional, lo vi también en 'The Floor'. Me hizo ilusión.

En la televisión, antes tú te levantabas cada día con éxitos de audiencia. ¿Cómo lo vas a llevar ahora?

Eso es relativo. Los números son los números, pero depende siempre de quién tenías enfrente, cómo te contraprogramaban...

Pero tú te los cargabas a todos...

No, no, qué va...

En teoría, en Movistar Plus+ eso no lo vas a tener. ¿Cómo vas a llevar esa valoración, que va a ser más por redes que de consumo de audiencia en sí?

En teoría con más tranquilidad. No tienes la dictadura del dato del día siguiente, que es tan visible. Porque tú decías "si la cadena está en un 12 de media y yo he hecho un 10, me quedan dos telediarios...”. Ahora digamos que ellos se mueven por otras cosas: por la repercusión, por cómo se mueve en redes y también por los datos, por los espectadores. Que ahora, por cierto, lo pueden ver desde cualquier operador en Movistar Plus+ (risas). Estoy tranquilo.

De todas formas, con el tiempo uno aprende a relajarse también con las audiencias, porque yo recuerdo al principio eso de levantarte a ver los datos. Pero luego aprendes a que no depende sólo de ti. Recuerdo una vez que no se qué serie estrenamos, con todo el curro que costó, los guiones, etc, y de repente hicimos un mal dato, porque enfrente estaba Paquirrín en un cayuco llegando a una isla e hizo un datazo. Y ahí dices "¡no depende de mí!”. “Mi curro de actor o de presentador no tiene nada que hacer si te ponen un Paquirrín”. Entonces entendí que no hay que agobiarse tanto con las audiencias, hay que intentar hacer tu trabajo bien y ya está.

'Mask Singer' es otro de tus formatos y pronto volvéis a grabar otra vez. ¿Cómo va esto?

Estoy estos días recibiendo ya pruebas de vestuario, me van lanzando cosas, preparativos del programa y algunas máscaras nuevas y nuevos investigadores.

Estarán Alaska y Ana Milán...

¿Alaska? ¡Ostras, Alaska no lo sabía! (risas). ¿En serio? O sea que están Ana Milán, Los Javis y Olvido. ¿El presentador sí está, no? (risas).

Esto no lo dejas, a pesar de que vengan otros proyectos, ¿no?

Es que esto es muy loco, es loquísimo. Es que estar al lado de una gamba, haciéndole preguntas... Hay un componente de misterio que engancha un montón.

¿Cuál es el famoso que al ser desvelado a ti te ha sorprendido más?

Latoya Jackson, que yo la llamé Janet Jackson. Eso de tener a un Jackson cerca... Fue flipante.

Eso te pasó por no querer saber quién hay debajo...

Claro. Dije: “Janet Jackson”. Y contestó un poco enfadada: “¡I’m Latoya!”.

Ya has grabado 'El club del 1%'. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué vamos a ver?

La verdad es que ahí me reencontré en el tono de 'Ahora Caigo', aunque no es tan loco, ni tan libre. No tengo a diez, sino a cien concursantes y un rollo como de puteo, entre comillas. El programa tiene mucho de eso. Son preguntas de lógica y demás pero hay mucho de “¿Pero cómo has contestado eso?”, “¿En qué estabas pensando?”, “¿A qué te dedicas? ¿Abogado? ¡Pues no lo dejes!” (risas). Hay ese rollo, ese juego, y fue lo que me atrajo para animarme a hacerlo. Eso y que se rodaba al lado de casa (risas).