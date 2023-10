Carmen Lomana ha explotado este martes en 'Espejo público'. La socialité se ha visto cuestionada por el programa presentado por Susanna Griso por el asalto que sufrió en su casa, lo que provocó que se defendiera enfurecida.

"¡Esto no es Sálvame! Aquí no se viene a destrozar personas ni a ponerlas en entredicho", ha soltado visiblemente cabreada después de que el programa emitiera unas palabras de Pilar Vidal que ponían en duda su relato. "Qué casualidad que ahora haya una oleada de robos a famosos y justo seas tú la única famosa de Madrid señalada por el robo", dejó caer la periodista.

Carmen Lomana estalla contra 'Espejo Público' tras sentirse cuestionada por el asalto que sufrió en su casa: "¡Esto no es 'Sálvame'!" https://t.co/Lzhr05XL3h pic.twitter.com/FICrORvRGT — YOTELE (@yotele) 10 de octubre de 2023

"Si no me creéis, es vuestro problema", ha defendido Lomana mientras Gema López intentaba calmar los ánimos de la invitada : "Es la opinión de Pilar. Pilar opinó esto libremente con su nombre y apellido. No quiero que pienses que es el programa ni la gran mayoría". "Yo no quiero tener ningún problema con Pilar ni con nadie", ha replicado la empresaria.

"No es ninguna conspiración contra ti, Carmen", ha insistido Griso para salir en defensa de su programa, tal y como ha hecho Miquel Valls: "Te escribió el director y te escribimos los compañeros, dándote ánimos y preguntándote si necesitabas algo".

"Que ya lo sé, pero vamos a ver. Los primeros con los que hablé fuisteis vosotros, porque llevo mucho tiempo en este programa y le tengo un cariño especial", ha comentado una Lomana mucho más relajada.