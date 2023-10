'Joaquín, el novato' continúa con su andadura en Antena 3 recibiendo a grandes rostros nacionales. En el último programa le tocó el turno a Paco León. El actor visitó al exfutbolista para ayudarle a convertirse en un gran director de cine y hablar de su larga trayectoria profesional. Después de una divertida charla, el actor y el deportista se pusieron manos a la obra para grabar la escena de una película. Joaquín se convirtió en el director de una producción audiovisual en la que interpretaron una escena de 'La familia Addams', en la que contó con la participación de su familia como actrices.

Los actores y el director realizaron un ensayo general de la escena que interpretarían en cámara. Susana Saborido y sus hijas leyeron el guion, mientras que Joaquín Sánchez les dio ciertas indicaciones con las que mejorar su interpretación. Aunque uno de los momentos más destacados del ensayo sucedió cuando Paco León besó a Susana Saborido frente la atenta mirada de Joaquín Sánchez. "¡Corten!", exclamó el deportista provocando las risas de todos. "Paco se ha venido muy arriba. Lo que pasa es que me he querido controlar. Me he quedado congelado con el beso. No sabía yo eso."

El actor quiso seguir con los ensayos después de la interrupción y a besar otra vez a la mujer del futbolista, por lo que su marido exclamó: "¡No, ya más besos no!".

"Me dio mucha vergüenza porque me estaba dando un beso Paco León y él es muy mono. Es que es muy guapo y muy atractivo", confesó Susana Saborido después de lo ocurrido.