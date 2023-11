Cuatro estrenó anoche la nueva temporada de 'Viajando con Chester'. Edmundo Arrocet se convirtió en el invitado de Risto Mejide tan solo dos meses después del fallecimiento de María Teresa Campos, con quien mantuvo una relación sentimental entre 2014 y 2019. Durante su charla con el presentador, el humorista habló de su mala relación con las hijas de la comunicadora y reveló el motivo por el que no acudió a su funeral.

"Yo he sido muy feliz con ella, nos lo hemos pasado muy bien", aseguró Edmundo sobre los años que duró su romance con María Teresa para, seguidamente, cargar contra Terelu Campos y Carmen Borrego: "Cuatro años me llevan torturando". "Me duele que hayan dicho cosas que no son verdad. Que yo no he aportado nada en la casa... ¿Pero qué hablan? Parece que estuvieran viviendo a mi lado", aseguró.

Se ha hablado mucho de cómo fue la ruptura entre María Teresa y el humorista.



Edmundo apunta a la influencia de las hijas como posible causa de la desconfianza de la comunicadora.#ChesterBigote pic.twitter.com/7o6FfsFDYN — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) 1 de noviembre de 2023

Además, el chileno aprovechó su intervención en Cuatro para aclarar la razón por la que no asistió al funeral de María Teresa: "Yo no estaba acá. Yo estaba en Perú y tuve que volver a Chile por unos documentos que tenía que solucionar". "Se retrasó el viaje por eso. Si no, me hubiese venido antes aunque fuera para estar aquí", admitió ante Risto.

Sin embargo, reconoció que no sabe si hubiera ido al funeral en el caso de haber estado en España. "Si vas, porque vas. Habrían dicho que habría ido para lucirme o por la popularidad. Y si no vas, porque soy un desgraciado", argumentó Edmundo sin convencer al presentador: "Pero hay algo por encima de eso, que es tu relación con ella. Si es una mujer importante en tu vida... Despedirte de ella". "¡Pero si ya han pasado cuatro ellos sin estar con ella!", se limitó a decir el humorista para defender su ausencia.