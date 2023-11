Esperanza Aguirre acudió anoche a la manifestación frente a las puertas del PSOE para protestar contra la ley de amnistía que ayudaría a que Pedro Sánchez revalidase su título de Presidente del Gobierno, con el respaldo de ERC y Junts. La que fue presidenta de la Comunidad de Madrid saltó en medio de la carretera para animar a los manifestantes a interrumpir el tráfico en la calle Ferraz, en un acto de vandalismo que ella misma promovió.

Esto, sin embargo, no ha sido bien visto por su antigua compañera de partido Celia Villalobos, que en su paso por 'laSexta Xplica' la criticó así: "Me parece un error gravísimo y, desde luego, a mí no me representa".

De hecho, Villalobos apuntó a que las manifestaciones que se estaban llevando a cabo frente a la sede del Partido Socialista no deberían producirse: "Este partido al que pertenezco ha padecido escraches, y me parece tan mal como lo que está haciendo ahora. La forma de protestar no es en la puerta del PSOE".

Además, también aprovechó su intervención para expresar su preocupación por la radicalización que se está formando en la sociedad: "Una de las cosas que más me preocupa en este momento es la radicalización que se está produciendo en este país. Lo que Murillo Ferrol llamaba 'la U del conflicto': la extrema izquierda, la extrema derecha y un espacio infinito en medio vació".

Finalmente, y volviendo un poco al tema de la manifestación, la ex diputada del Partido Popular quiso poner de manifiesto que "la democracia tiene otros mecanismos para defendernos", más allá de protestar a las puertas de la sede de un partido político.