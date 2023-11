Tras el abandono voluntario de Javier Fernández y la expulsiones disciplinarias de Álex Caniggia y Gustavo Guillermo, la octava edición de 'GH VIP' anunció anoche una de las noticias más esperadas por la audiencia. Durante la emisión del debate, Ion Aramendi confirmó que el próximo jueves arrancará la repesca, de forma que uno o varios exconcursantes podrán regresar a la casa.

Aún faltan por conocer los detalles y la mecánica de la repesca, los cuales se desvelarán en la próxima gala presentada por Marta Flich. Entre esas incógnitas se encuentra la de los candidatos que optan a convertirse de nuevo en concursantes oficiales.

"Sé que hay muchas preguntas en el aire. Todas esas preguntas tienen una respuesta el jueves. ¿Quién opta a la repesca? El jueves. ¿Cuánta gente entra? El jueves", avanzó Aramendi, sin desvelar todavía si Álex y Gustavo podrán participar a pesar de haber sido expulsados por la organización.

La noticia fue recibida con entusiasmo entre los exconcursantes que estaban presentes en plató. Especialmente por parte de Albert, que no dudó en lanzarse al suelo y fundirse después en un abrazo con el argentino.

Laura Bozzo se salva de la expulsión

Además de anunciar la respesca de forma oficial, 'GH VIP' salvó ayer a uno de sus cuatro nominados. Laura Bozzo resultó ser la afortunada que había recibido menos votos desde el pasado jueves, de forma que pudo librarse de estar en la cuerda floja.

Lo más llamativo llegó cuando Aramendi desveló los porcentajes ciegos, ya que hay un firme candidato a la expulsión con un elevado 79% de los votos. La decisión de la audiencia parece ser clara, y todo apunta a que José Antonio Avilés tiene todas las papeletas para irse tras convertirse en uno de los concursantes más odiados por el público.

De hecho, su propia madre confirmó ayer que no tiene esperanzas en la salvación de su hijo frente a Carmen Alcayde y Michael: "No me cabe ninguna duda después del show del jueves pasado. Se vio claramente lo que había dentro y lo que había fuera. José Antonio Avilés es el 79% y me parece muy lícito".

"A lo mejor supero el récord de Nagore y me llevo el título, lo llevo diciendo toda la semana", reconoció el propio Avilés tras conocer que no era el salvado. De hecho, el propio programa bromeó en sus redes sociales con el porcentaje de la exconcursante de 'Gran Hermano 11', que se fue con un 95% de los votos en contra: "Nagore Robles, tranquila, por ahora el récord sigue siendo tuyo".