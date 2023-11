María Becerra visitó 'El Hormiguero' para presentar su nuevo tema 'Piscina' que saldrá en los próximos días. La argentina repitió entrevista con Pablos Motos para hablar sobre su música, aunque había otro tema sobre el que el presentador quiso indagar.

La 'nena de Argentina' se prometió este verano con su novio y a los pocos minutos de la entrevista el tema de conversación ya se había puesto sobre la mesa. "Hoy no tengo el anillo porque lo mandé a achicar, no piensen nada raro", decía entre risas.

"Se lo pedí en Grecia, en nuestras vacaciones, donde amanecer y atardecer son súper bonitos", detalló sobre la proposición. "Había preparado pétalos, champán, había escrito una carta para leérsela, pero estaba durmiendo y no se quiso levantar", reveló. "No le leí la carta, porque estaba híper nerviosa, me temblaban las piernas".

"Pero, ¿la carta existe? ¿Te atreverías a leerla, aunque ahora no la tenemos?", preguntó entonces Pablo Motos a una María Becerra que cada vez estaba más incómoda. "Yo la tengo en mi teléfono, pero no sé, parad", soltó la cantante visiblemente nerviosa.

"No dice nada del otro mundo, es un poema rimando, muy cursi todo", aclaró para zanjar el asunto. "Lo dejamos aquí mejor", dijo entonces Pablo Motos al notar la tensión de su entrevistada.