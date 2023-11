'La mirada crítica' ha arrancado su entrega de este miércoles, 8 de noviembre, poniendo el foco en la manifestación frente a la sede del PSOE que anoche desembocó en nuevos disturbios y actos cargados de violencia. El programa de Telecinco también ha recogido la reacción de Santiago Abascal, que ayer instó a la Policía a rebelarse. En concreto, el líder de Vox pidió a los agentes que no cumplan lo que considera "órdenes ilegales" del Gobierno.

Sobre este asunto ha comenzado preguntándole Ana Terradillos a Ignacio Garriga, secretario general de la formación de extrema derecha. "Abascal lo que ha dicho es algo de sentido común", ha defendido el invitado para, seguidamente, pasar al ataque contra al espacio matinal: "He podido visualizar los vídeos que han emitido hace unos minutos y creo que responden al argumentario del PSOE y a un ejercicio de manipulación y de criminalización de una rebelión patriótica y pacífica".

Por alusiones, la periodista no ha dudado en salir en defensa de su programa: "Entenderá que yo tampoco le puedo permitir que diga que seguimos un ideario. Son vídeos que están muy elaborados, tengo un equipo que trabaja prácticamente toda la tarde y toda la noche. Son vídeos grabados por los ciudadanos, no creo que estén todos comprados por el PSOE". "Aquí no funcionamos con ningún ideario", ha subrayado.

Terradillos ha planteado justo después la posibilidad de que Vox esté "incendiando las calles" por alentar las protestas contra la amnistía, marcadas por gritos fascistas, homófobos y racistas. "España no solo se defiende en tertulias o en platós, sino que se defiende en la calle", ha respondido Garriga, que se ha referido a las sedes del PSOE como "el epicentro del golpe de Estado". "Animamos a esa permanente movilización de todos los españoles", ha insistido.

Terradillos: "No tengo intención de manipular"

La presentadora ha querido conocer si Vox "condena" los actos vandálicos que se están viviendo estos días, una pregunta que ha causado el enfado de su interlocutor: "Mire, si usted está poniendo en duda que nosotros convocamos a una rebelión pacífica y patriótica, no voy a perder el tiempo en contestarle. Estoy cansado de que intenten manipularnos, de que nos intenten poner del lado de las personas que atentan contra los agentes de seguridad".

Ante el visible nerviosismo de su invitado, Terradillos ha defendido su labor periodística: "Yo, señor Garriga, pregunto y usted responde. No tengo ningún interés en manipular ningún tipo de discurso, por que si no, simplemente no le hubiéramos llamado". En ese instante, el político de Vox ha cortado la intervención de la presentadora: "Se lo agradezco, pero le agradezco que deje las insinuaciones para otro momento".

Después de que Terradillos aclarara que no estaba haciendo insinuaciones, sino preguntas, Garriga se ha mantenido firme en su postura, con actitud desafiante y sin apenas dejar hablar a la propia conductora del espacio: "Esas preguntas llevan implícitas unas insinuaciones que no vamos a consentir".

"No sé por qué está tan malhumorado. Yo, desde luego, no he venido con intención de perguntarle nada de forma sutil, soy bastante clara", ha replicado Terradillos en medio de este cruce de reproches, destacando la importancia de condenar los actos que se están viviendo en las calles: "Creo que todos debemos condenar estos actos, no viene de más que lo subrayemos".

Más adelante, después de otro rifirrafe, la de Telecinco ha dado por zanjada la discusión: "Hemos empezado la entrevista de una forma malhumorada, creo que por su parte. Quiero que quede claro que aquí nadie, o yo al menos, ha señalado a Abascal de no condenar ningún acto. Simplemente se lo he preguntado". "Si luego entrevisto a alguien del PP o del PSOE se lo preguntaré también. Es un asunto muy importante para que nos pronunciamos", ha finalizado Terradillos: "No tengo ningún interés ni ninguna intención de manipular ni de señalar a nadie".