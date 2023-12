Dulceida fue una de las invitadas del regreso de Pedro Ruiz a TVE en 'Nada del otro mundo'. La influencer acudió al programa para abordar el uso de la tecnología y las redes sociales y su adicción. La exparticipante de 'Mask Singer', que se dedica a Instagram y Tik Tok no compartió con el presentador este planteamiento, aunque sí reconoció que algunas personas abusan de los móviles.

Ruiz le mostró entonces a la invitada un sketch satírico que había grabado junto a Antonia San Juan y Javier Quero en el que un hombre lloraba en el entierro de su mujer por el poco impacto de su última publicación en redes. "¿Es exagerado o se queda corto?", preguntó el comunicador al acabar el vídeo. "Nada que ver con la realidad", contestó ella, que admitió que existe un 1% de los usuarios que replica este comportamiento que a ella le "horroriza".

"Me pasó una cosa muy fuerte en un tanatorio cuando estaba despidiendo a mi tío. Me estaba abrazando con mi tía, bastante mal, y vino una chica con su móvil preparado a pedirme una foto. Yo me quedé en shock, no le contesté", contó la influencer aprovechando la relación de su anécdota con el sketch que había visto.

Su tía no reaccionó muy bien, preguntándole a la chica si creía que era un buen momento para pedir algo así. "La chica estaba en el tanatorio de al lado".