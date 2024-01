Tras dejar huella en proyectos como El Silencio –mejor estreno español de Netflix en 2023– y Entrevías –una de las series de mayor éxito de Telecinco de los últimos años–, el actor compostelano Luis Zahera ya trabaja en su nueva serie –la primera como protagonista principal–, Animal Salvaje, comedia con la que Netflix pretende conquistar con su humor y encanto rural.

En ella, Zahera encarnará la vida de Antón, un veterinario rural que se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda para mascotas dirigida por su sobrina Uxía, que estará interpretada por la actriz madrileña Lucía Caraballo, conocida por series como No me gusta conducir o Camilo Superstar.

La nueva serie de Netflix, creada en colaboración con la productora Alea Media y dirigida por el director madrileño Víctor G. León –quien ya se encargó de series de la talla de Selfie, Vete de mí, Más pena que gloria y Vota Juan–, ya ha comenzado sus rodajes. “Animal Salvaje acaba de arrancar su producción”, reveló la productora a través de sus redes sociales.

De momento, tanto Netflix como la productadora de Aitor Gabilondo no han dado más detalles sobre la nueva serie que protagonizará el compostelano Luis Zahera, tan solo que esta será grabada “integramente” en Galicia.

A pesar del secretismo, El Correo Gallego, del grupo Prensa Ibérica, ha podido saber que la productora ha alquilado una nave en el polígono de Costa Vella en la que incluso ha llegado a montar la tienda de mascotas en la que Uxía (Lucía Caraballo) y Antón (Luis Zahera) atenderán a todos sus clientes.

Además, la serie ha dado sus primeros pasos en el Concello de Arzúa entre los días 8 y 11 de enero, llegando a grabar en distintas parroquias de la zona como Pantiñobre, As Corredoiras, O Sixto, Salmonte y A Riba con la colaboración de varios vecinos. Lo ha dado a conocer a este diario la concelleira de Turismo, Promoción Económica y Acción Urbana del Concello de Arzúa, Begoña Balado, quien se ha encargado de coordinar labores de cesión de espacios públicos tales como el local social –utilizado como vestuario y set de maquillaje para los actores–, así como los cortes de carreteras pertinentes para facilitar los rodajes en una zona rural “de explotacións agrícolas de relevancia”.

“Para nós, o feito de que Netflix grave unha serie no noso concello, é moi importante. Que saian as nosas parroquias do rural é unha forma de ensinarlle Arzúa á sociedade”, ha señalado Balado.

Reparto

A día de hoy se desconocen qué actores completarán el reparto junto a Luis Zahera y Lucía Caraballo, pero una publicación compartida en las redes sociales por Antonio Durán Morris durante los rodajes da a entender que el actor vigués también forma parte del elenco de un proyecto del que todavía se desconoce cuando verá finalmente la luz.