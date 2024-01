Una tarde de viernes más, Frank Blanco se ha puesto a los mandos de 'TardeAR'. En esta ocasión, el presentador se ha tenido que enfrentar a una peliaguda entrevista. Todo comenzaba cuando el programa abordaba un posible fraude de un alquiler turístico en Lanzarote.

Ante este suceso, 'TardeAR' ha conseguido contactar en directo con Daniel Barbosa, propietario de este "alojamiento turístico". El dueño ha sorprendido a los colaboradores de Telecinco con sus primeras palabras: "Os tengo que dar una noticia de última hora, el rey Felipe VI se ha divorciado", aseguraba ante la atenta mirada de Frank Blanco.

La broma no ha sentado nada bien al presentador, que le ha dejado claras las cosas: "Si has conectado para trolear al programa, lo tenemos tan fácil como cortar la conexión. A mí el tema de Felipe VI no me interesa. Yo lo que te quiero preguntar es por la legalidad de tu negocio", le advertía severamente.

Lo peor todavía no había llegado, Daniel Barbosa se atrevió a acusar al programa de calumniarle: "Estáis conjeturando y haciendo alusiones sobre mi negocio". Sobre este aspecto, Frank Blanco también ha encauzado al invitado: "Te damos la voz y la palabra para que lo aclares".

La actitud del entrevistado hizo estallar a Frank Blanco: "El turno de palabra aquí lo reparto yo. Precisamente, por si hay algo que nos inventamos o que no se ajusta a la realidad, te damos voz. Podríamos no conectar contigo y que cada uno dijera lo que le parezca. Te doy la oportunidad de darme tu versión", le volvía a recordar al borde de perder la paciencia.

Daniel Barbosa continuó con su actitud inicial sin cesar sus acusaciones contra el programa. Ante esto, Frank Blanco cortó la conexión al grito de "no me cuentes más películas". "Estamos perdiendo el tiempo. No me estás contestando a nada de lo que te pregunto. No me interesa ya".