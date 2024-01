La crítica de Monegal: Focos y cámaras sobre Xavi, sobre el 'camarote', penumbra

En mi gran ignorancia, también sobre el mundo del fútbol, me acerco a TV3 para entender lo que al Barça le ocurre. Y no entiendo nada en absoluto. ¿Y por qué me acerco a TV3? Hombre, porque TV3 es, o debería ser, el faro televisivo que ilumine, escudriñe y analice los grandes sucesos y hecatombes que agitan Cataluña. Y el Barça, que es ‘més que un club’, entra de lleno en esta excelsa categoría.

Veo el relato que han construido este fin de semana sobre Xavi y su renuncia en modalidad diferida. En el virtuoso programa ‘Gol a gol’ (Esport 3), cámaras y focos sobre Xavi a toda pastilla. Comprendo que la noticia puntual es Xavi, sí. En el ‘TN migdia’ del domingo nos cronometraban los movimientos de este míster. Once de la noche del sábado, con quién se reunió, a quien vió, con quién habló... Al día siguiente, 9.30 de la mañana, reunión con los jugadores («encuentro emotivo, algún peso pesado hasta se puso a llorar»), reunión con el ‘staff’ y el presidente Laporta («también muy emocionado, ha dicho que la Liga no está perdida»). ¡Ahh! Qué esmero cronometrando los movimientos del míster. Quizá en lugar de un cronómetro sería más útil usar instrumentos de espeleología, que es la ciencia que analiza el origen y la naturaleza de cavidades y agujeros tremebundos. Para mitigar mi burricie leo aquí, en El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, al compañero Francisco Cabezas y también a Marcos López. Me hablan, entre otras muchas maravillas, de un tal Alejandro Echevarría, que sin tener cargo alguno en el club maneja el club y protagoniza reuniones directivas. También leo a Emilio Pérez de Rozas –de quien he tomado prestado lo del ‘camarote’, una terminología acertadísima– y me entero que está en marcha una recogida de firmas para una moción de censura. Nada de esto me cuentan en TV3. Su relato es en superficie. Cuentan que de pronto, ¡oh! sorpresa, el míster renuncia. A lo mejor si nos contasen el comisionismo, los chanchullos, las palancas, el papel del ‘camarote’ en los fichajes, el seguimiento de ‘la pasta’ que se volatiliza..., si bucearan un poquito en lugar de nadar en superficie, a lo mejor hasta yo entendería que quizá el míster renuncia no solo por el puntual fracaso deportivo. Sería un buen servicio público explicarles a los socios, y a toda Cataluña, qué les queda de su club, y lo que ya no les queda porque ya se ha vendido.