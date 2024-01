Noan será uno de los encargados de llevar el pop rock al escenario de la próxima edición del Benidorm Fest. El artista bilbaíno se subirá este martes al escenario del certamen musical de TVE para interpretar 'Te echo de -', canción con la que luchará por una de las cuatro plazas para la gran final que se pondrán en juego en su primera semifinal, que se emitirá por La 1 de TVE (22:40 horas).

'Te echo de -' es toda una declaración de amor con el sello musical de Noan. Con estribillo enérgico y desgarrador, el cantante afincado en Asturias es el autor del tema junto a Pepe Bernabé y Juan Ewam, integrante de El Sueño de Morfeo. De hecho, ha cantando una versión actualizada de 'Nunca volverá' junto a Raquel del Rosario, vocalista del grupo que también representó a España en Eurovisión 2013. YOTELE habla con Noan sobre su participación en el Benidorm Fest 2024, entre otros muchos asuntos.

¿Cómo está siendo la experiencia del Benidorm Fest? Porque todos, en cierta manera, habéis tenido muy buena acogida por parte de los fans y no estáis teniendo tanto odio como otras ediciones.

Creo que todos los compañeros estamos teniendo muy buena acogida a todos los temas. No estoy viendo un odio especialmente. Nos quedamos con todos los comentarios superpositivos que está viendo. Yo estoy supercontento con la acogida. 'Te echo de -', que no es un lanzamiento más, sino que en muy poco tiempo ha hecho medio millón de reproducciones. Al final, es lo más importante, que la canción llegue, que llegue a comentarios bonitos, que emocione, ¿no?

Lleváis semanas inmersos en los ensayos. También llegasteis a Benidorm hace unos días. ¿Cómo estáis viviendo las pruebas?

Muy bien. O sea, sí que es verdad que al final el ensayo importante es aquí, es Benidorm, con todas las cámaras, con las luces, con el escenario final y con ganas un poco de ver cómo queda todo el conjunto, todas las cosas que han sido imaginadas, pensadas, proyectadas en un ordenador, ensayadas en otros espacios, y ver cómo queda todo.

¿Algún detalle, aunque sea pequeño, nos puedes adelantar de tu actuación?

No podemos contar mucho, pero sí que es verdad que en mi caso, tiene mucho que ver conmigo, con mi música pop rock, con mi banda, que hace mucho más emocionante la canción, porque es una canción muy sensible, escrita desde el corazón con mucha emoción y se tiene que transmitir eso mediante las luces, que son muy importantes mediante el fondo, mediante el decorado, que también tenemos pensado y todo va a tener una coherencia, no va a ser un mero directo.

¿Cuándo te decidiste presentar 'Te echo de -' para el Benidorm Fest 2024?

Pues fíjate, ' Te echo de -' la escribí para mi primer disco, que tengo pensado sacar en 2024. Y realmente no sabíamos qué canción enviar. Tenía muchísimas dudas con ello. De hecho, al principio estábamos pensando en enviar otra canción y su producción era bastante distinta. Yo también toco la batería y, de hecho, tenía una batería totalmente distinta. Y en el último momento, cuando quedaban unos pocos días para la fecha de cierre, me senté en la batería y cambié un poco la producción de la canción y nos sonó mucho más desgarradora, con mucha más fuerza, mucho más rock en el estribillo y enviamos en el último momento 'Te echo de -'. Para nada fue una canción escrita para el Benidorm Fest.

Eso también es bastante positivo, porque vas con tu personalidad como artista y compositor... Vas con algo tuyo.

Creo que todos somos cantantes que hemos ido sacando canciones poco a poco, hemos ido creando un poco nuestros gustos, nuestras influencias y eso se ve reflejado en la canción que no es una canción escrita para, sino escrita desde el corazón.

¿Cuánto de importante es que vayáis con algo vuestro? Pero ya no solo al Benidorm Fest, porque quién gane también va a Eurovisión.

Lo más importante para un festival como el Benidorm o Eurovisión es ir con algo personal, algo que te represente, algo que tienes que defender. Es que al final es algo que tienes que cantar y los cantes tienen que ser tuyos, pero te lo tienes que creer, porque si no, no se lo va a querer nadie.

También es importante el compañerismo. Aquí en el Benidorm Fest lo hay y mucho. Me imagino que eso también es importante para afrontar una aventura así.

Estoy súper contento con ello. Todavía nos queda unos largos días en Benidorm y eso va a ser una fantasia de campamento (risas). Han sido maravillosas todas las veces que nos hemos encontrado en Prado del Rey, en los Grammy en Sevilla... Se nota un ambiente. Al final, estamos todos ilusionados, y se palpa. Se siente que estamos ilusionados, que nos admiramos entre nosotros, que vemos que somos compañeros que nos importa más ayudarnos entre nosotros que competir. No lo vemos para nada como una competición. Aunque vaya uno a Eurovisión, no lo vemos como una competición, lo vemos como un festival de la música. Creo que de las cosas más bonitas que nos van a pasar seguramente Benidorm son las amistades que nos vamos a llevar. Compartimos la misma ilusión por la música, la misma pasión, la misma ilusión por el Benidorm Fest. Y es que no hay más, al final es buen rollo todo y yo creo que se nota. Me alegro de que se note de verdad desde fuera.

En lo musical, ¿tienes alguna predilección especial por algún compañero del Benidorm Fest?

La verdad es que me falta por conocer un poco a cada uno de ellos. Ya te digo que en Benidorm vamos a compartir más cosas, más momentos... Hace poco hice un par de versiones en Instagram, hice una versión de MARLENA y llevada a mi terreno. También hizo otra de Mantra, de 'Me vas a ver'. Y, bueno, justo son precisamente artistas que ya conocía de antes, el Benidorm, y, lógicamente, los que conoces antes, tienes un poquito más de camino y de amistad, pero bueno, me estoy llevando sorpresas súper bonitas, como Almácor, Dellacruz... Son maravillosos. A Lérica también los conocía antes, pero bueno, es un placer conocerlos. Nebulosa, que me parece una maravilla que personas de estilos tan distintos y de edades distintas y que nos vayamos conociendo y compartamos escenario.

¿Has hecho alguna promesa si ganas el Benidorm Fest?

Yo les he dicho que voy a montar un autobús para que vayamos todos a Malmö desde Zarautz. Y les he dicho a los demás que se tienen que venir a un día a hacer todos surf juntos y hacer una comida, pero gane quién gane. O sea, da igual si gano yo o gano cualquier otro.

Ya me has dicho que no puedes contar nada de la actuación, pero, te propongo un juego. Quiero que me compares tu número de 'Te echo de -' en el Benidorm Fest con diferentes cosas. Si vuesta actuación sería un color, ¿qué color sería?

Si fuera un color sería negro.

Si fuese una época, ¿cuál seria?

Sería una noche de verano, como digo en la canción.

¿Y si fuese una palabra?

Desgarrador, yo creo, algo así, emocional, desgarrador.

Si fuese un número sería...

Puede ser cualquiera. El ocho, que es mi favorito.

¿Y si fuera un objeto?

Sería una rosa negra.