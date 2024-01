Cayetano Martinez de Irujo ha sido muy tajante a la hora de hablar de Xavier Sardá. El jinete estuvo este martes en 'Espejo Público' en el que apuntó directamente al actual colaborador de 'TardeAR' por su etapa en 'Crónica Marcianas', el mítico late night de Telecinco, después de asegurar que nadie tiene derecho a juzgar la vida de los demás.

"Creo que fue Sardà el que tuvo la culpa de eso, y también 'Aquí hay tomate', que convirtió el patio de vecindad sano español, de cotilleo sano, en una vergüenza, una putrefacción, en una destrucción de vidas personales y un atentado a la vida de las personas", aseguró rotundamente.

"Lo dices con conocimiento de causa, porque además has sido muy beligerante para defender a tu exmujer, Genoveva Casanova", le dijo Susanna Griso a Cayetano Martínez de Irujo. "Lo conozco muy bien desde hace 35 años de mi vida. Ese es un tema que ya se verá en los tribunales, porque han hecho mucho daño a Genoveva y a mis hijos. Ellos están teniendo que sufrir mucho con toda esta historia, pero ya están todas las querellas y demandas en marcha. Las está presentando ella con mis abogados", respondió el jinete.

Martínez de Irujo también calificó como "intolerable que se descuartice a las personas de una forma no ya injusta sino absolutamente diabólica": "Es un tema que ya se verá y pagarán todos los que tengan que pagar, en su momento (...) No lo voy a perdonar hasta que no se resarza".