'El Hormiguero' arrancó la semana recibiendo en su plató a una invitada de altura. Penélope Cruz acudió al programa de Pablo Motos con motivo del inminente estreno en cines de 'Ferrari', película en la que comparte protagonismo con Adam Driver y Shailene Woodley. Pero además de promocionar este proyecto, nuestra actriz más internacional aprovechó su intervención en Antena 3 para hablar sobre la investigación de la ELA.

"Ha llegado a mi vida un ser impresionante que se llama Jordi Sabaté Pons. No me lo quito de la cabeza", aseguró en su conversación con Pablo Motos. El activista, que padece ELA desde hace nueve años, va a empezar un podcast benéfico y contará con Penélope como primera invitada, según ella misma explicó.

"En sus vídeos cuenta que no puede respirar. Respira por un tubo, come por un tubo, no puede hablar... Está tumbado y depende totalmente del cuidado de los otros. Puede mover los ojos, y tiene los ojos más bonitos del mundo", comentó la ganadora de un Oscar, destacando "la esperanza y las ganas de luchar" de Jordi: "Empecé a hablar con él y nos hemos hecho amigos, aunque aún no nos hemos visto en persona".

Por otro lado, en nombre de su amigo, pidió que la gente se anime a donar "para la investigación de la ELA", una enfermedad "que te machaca y a que día de hoy no tiene solución". "Es una enfermedad degenerativa que te va dejando sin ningún tipo de movilidad", recordó.

"Gracias por dejarme hacer esto hoy", le dijo la actriz a Motos, que tenía preparada una sorpresa para ella. El presentador dio paso entonces a un vídeo con un saludo de Jordi: "Quiero dar las gracias de corazón a todo el equipo de 'El Hormiguero' y, sobre todo, quiero dar las inmensas gracias a Penélope Cruz, por todo lo que estás haciendo en la lucha contra la ELA".

"Miles de personas te lo agradeceremos eternamente. Gracias por tu existencia. Te quiero mucho, amiga, y viva la vida", finalizó Jordi en su mensaje. Unas emotivas palabras ante las que Penélope, sin poder contener la emoción, rompió a llorar. "Mirad la sonrisa y el brillo que tiene en los ojos. Que él termine esto diciendo 'viva la vida'... Si tienes salud lo demás siempre puede mejorar, pero sin eso no hay nada. Él es un ejemplo de valentía como pocos he visto", afirmó la actriz entre lágrimas.