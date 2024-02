Isabel Díaz Ayuso ha visitado esta mañana 'La mirada crítica'. Además de charlar con Ana Terradillos sobre distintos asuntos de la actualidad política, también ha reaccionado a la última parodia viral de 'Polònia'. Al ritmo de 'Zorra', la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en la protagonista de una sátira del programa de TV3, que ha cambiado el título de la canción de Nebulossa por otra palabra: 'Facha'.

"Tengo mi duda. No sé si me gusta más la original o esta", ha asegurado Ayuso después de que el programa de Telecinco le mostrara la imitación del formato de humor. "Al menos aquí no me llaman zorra. A ti no se si te gusta que te lo llamen", le ha dicho a Terradillos: "Prefiero que me llamen periodista, política, mujer... Me gusta más por otras cosas".

"¿Es libertad de expresión o usted se cabreó?", le ha preguntado la periodista a la política, que ha asegurado que su entorno está "encantado" con el vídeo: "Me ha llegado por mil sitios".

Dicho esto, Ayuso ha comenzado a hacer una enumeración con un marcado tono irónico: "Si a mí me dices que abrir el grifo en cualquier casa de Madrid y haya agua es ser de facha... Aquí está la facha. Si bajarle impuestos a la gente que se esfuerza en Madrid, a los autónomos o a los comerciantes es de ser facha, aquí estamos. Si intento becar a los hijos que se han esforzado y han sacado buenas notas (...) ¡Facha!".

"Si Madrid es la capital del Orgullo Gay, es la primera plaza de toros del mundo, donde se realizan las manifestaciones, donde están los mejores espectáculos y sus aceitunas, es de ser facha... Pues aquí están los fachas", ha continuado diciendo.

Terradillos también le ha preguntado sobre si ha llegado "su momento" al frente del PP: "Y, sobre todo. ¿Qué hacemos con Alberto?". "Bueno, yo estoy en mi fachosfera, quita quita", ha señalado Ayuso: "Además, vas por Madrid y está todo lleno de fachas. 14 millones de turistas el año pasado... ¡Todos fachas! Vas por la calle, están las terrazas llenas, con el ocio nocturno elegido como mejor del mundo... ¡Todos fachas!".

"Estoy como presidenta de una región al servicio de España, española por encima de todo", ha insistido antes de zanjar: "Estamos en el mejor momento de Madrid. A lo mejor somos todos fachas, pero ahí estamos tan contentos".