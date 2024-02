La marcha de José Luis Ábalos al grupo mixto tras resistirse a renunciar su acta de diputados no solo se ha visto con malos ojos en las filas socialistas. Néstor Rego, diputado del BNG, partido inscrito a este grupo parlamentario, estuvo este martes en 'Todo es mentira' en el que valoró la determinación del exministro de Transportes tras el estallido del caso Koldo: "El contexto en el que se produce esta decisión no es en absoluto edificante".

"Es un grupo mixto no es de no adscritos. El grupo mixto se constituye con tres fuerzas políticas que obtienen una representación pero no la suficiente para constituir un grupo propio. Posteriormente, se suma Podemos, que por razones políticas, se separa de Sumar. Y creo que este caso es diferente", aseguró el parlamentario de la formación nacionalista gallega.

En su intervención, Rego también señaló que lo lógico es "asumir responsabilidades políticas", tal y como le solicitó el PSOE a Ábalos: "Concibo la actividad política como un compromiso militante de contribuir a una causa. Si mi formación política, la que me colocó en las listas electorales, entiende que debo dejarlo (el escaño), lo lógico es que lo deje".

"La decisión es suya y nosotros trataremos de convivir lo más armónicamente posible, pero lo que no queremos es que decisiones como esta afecten a nuestra capacidad de intervención política porque como fuerza política tenemos derecho a eso", explicó el diputado Rego en el programa de Cuatro.

Por otro lado, el parlamentario también lanzó un dardo a la estrategia política del partido popular ante el caso Koldo: "Me parece lógico que esté poniendo el foco en el caso Koldo. Dije esta mañana en rueda de prensa que el BNG es partidario de investigar hasta las últimas consecuencias. Hay que ser implacables con la corrupción. Lo que sí nos deja perplejos es esta energía del Partido Popular cuando los casos les afecta a ellos los justifican, los tapan o los sacan de foco".

"El ejemplo es el caso que afecta al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Creo que no puede haber no varas de medir con la corrupción. Nosotros solo tenemos una: combate a la corrupción", comentó Rego, siendo rebatido por Risto Mejide y el colaborador Javier Chicote que la fiscalia española y europea archivo dicho ejemplo que puso para mostrar la doble vara de medir del PP en asuntos de corrupción.