A pocos días de que se estrene la nueva edición de 'Supervivientes', YOTELE ha podido hablar con Laura Madrueño que repite un año más como presentadora desde Honduras. La periodista hace balance de su paso por 'TardeAR' y deja la puerta abierta a presentar otro tipo de programas, sin dejar de lado su faceta en el tiempo de los servicios informativos de Telecinco.

Segunda edición de ‘Supervivientes’ ya sabes a dónde vas y lo tienes todo controlado, ¿no?

Bueno todo controlado, no. En ‘Supervivientes’ ya sabéis que no hay nada controlad. La verdad es que el año pasado fue un absoluto reto. Eso es lo que lo hace maravilloso y por lo que me enamoré de este programa y sobre todo porque cada gala es en directo. Todos los juegos son en directo, los concursantes son impredecibles y esa es la magia entonces, obviamente, voy mucho más preparada que el año pasado. Ya sé a lo que voy, pero con un reto increíble por delante.

El pasado año, con los nervios del principio, ¿cuándo comenzaste a sentirte como en casa y disfrutar de verdad?

Yo creo que a partir de mitad de edición. Lo empecé a disfrutar desde el principio, pero al final todos los juegos y dinámicas para mí eran nuevas y muchas las inventábamos sobre la marcha. Entonces había miles de cosas que iba aprendiendo cada día, en cada gala. Luego hace mucho, obviamente, el conocer y tener conciencia con el equipo y eso no es cosa de dos días. Al final es trabajar de nuevas con 200 personas, que tiene su trabajo y para mí fue muy bonito trabajar con tantos profesionales que me enseñaron tantísimo. Recuerdo que lo que más disfruté fue el último mes cuando ya sentía que me había hecho con el formato, que conocía al equipo y que estaba en mi salsa.

Yo debo decirte que te hiciste con el programa rápido...

Eso para mí es un honor y el mayor regalo porque me costó muchísimo el primer día que llegué a esa playa de juegos. Creía que no iba a ser capaz de hacerlo, el cambio era muy grande. De pasar de un plató de informativos a una playa muy grande con 14 cámaras que ni siquiera veía donde estaban. Es hacerse a trabajar en Honduras, las condiciones son muy distintas, no tienes programa ni tienes cue. Ahí tienes que estar muy preparada, a mí es lo que más me gusta es la improvisación, el poder tener un reality tan vivo y poder cambiar la escaleta a medida que avanza el programa es oro puro.

En las galas de los jueves, ¿te viste arropada por Jorge Javier?

Por supuesto, también Carlos que le adoro. Este año no va a estar Ion, que le voy a echar muchísimo de menos y que también me arropó muchísimo en mi primer año y voy a poder trabajar con Sandra, que estoy muy contenta. Va a ser la primera vez que trabaje con ella y además que haya otra mujer en el programa es muy bueno.

Tú que has grabado las promociones junto a Jorge Javier, ¿qué perspectivas tiene él de esta vuelta?

Tiene muchísimas ganas y eso es lo importante. Como no va a tener ganas si es también su reality, es donde mejor se desenvuelve, donde más les gusta que esté a los espectadores, así que yo creo que es un acierto total poder volver a verle los jueves en la gala y en la palapa.

Él es el rey de la improvisación, ¿le temes en el sentido de no saber por donde va a salir?

Siempre le temo un poco. Con Jorge no sabes por donde va a salir y luego también tenemos eso de estar en una playa donde no puedo estar en el programa para poder verle la cara para poder leerle los labios entonces pierdes mucha información. Allí estamos muy a ciegas y a sordas. Es algo que no vas a pedir que lo entienda el espectador, que haga ese esfuerzo es complicado no lo tiene que entender, pero para el presentador que está en Honduras, pues es verdad que es complejo. Muchas veces me daba rabia porque había muchas bromas que a lo mejor no me llegan porque te pisas o porque ya estás en el juego cuando él está diciendo algo en plató, pero intentaré capear el temporal como pueda.

Sobre los concursantes, muchas veces no es el nombre, sino el juego que dan luego, ¿no?

Por supuesto y yo creo que la gente le encanta verles en ese entorno. En un entorno hostil, igual que te digo la dificultad que tiene hacer el programa en una playa, obviamente, a estas personas más o menos famosas estamos acostumbrados a verlas en un plató con luces maquilladas y peinadas. Ahí de repente se convierten en auténticos náufragos, entonces personas como esta y otros perfiles que no han tenido contacto con la televisión, y menos con un reality, van a enfrentarse al reality más duro de la televisión.

¿Qué consejos les darías a los concursantes de esta nueva edición?

Que tengan mucha paciencia. 'Supervivientes' es muy complicado, una experiencia que les cambia la vida totalmente y en la que se dan cuenta de la debilidad del ser humano, pero también de la fuerza. Se tienen que enfrentar al hambre y a muchas calamidades y esa evolución creo que es maravillosa y es lo que engancha de 'Supervivientes'. Que vayan preparados para lo peor, que no será suficiente.

Por tu experiencia, ¿se vive mejor la experiencia de 'Supervivientes' siendo deportista con una preparación física o sin ella?

Yo creo que sí. Al final yo soy una persona muy deportista y creo que teniendo buena forma física te ayuda muchísimo a la hora de resistir y estar mejor, pero incluso en el día a día teniendo que estar subida ocho horas en unos tacones. Creo que en nuestro día a día estás más ágil, estás mucho mejor mentalmente. El deporte te ayuda en todos los niveles. Si yo tuviera que ir a 'Supervivientes', como soy una persona que siempre ha hecho deporte me prepararía todo lo posible para poder ir y para estar físicamente lo mejor posible, pero cada organismo es un mundo y lo que nos ha enseñado 'Supervivientes', en otras ediciones, es que hemos visto una evolución de personajes que no habían hecho deporte en su vida o que no tenían buena forma física y luego tienen una capacidad mental increíble, que es lo que les hace resistir el hambre, las calamidades, incluso poder sacar la fuerza de debajo de las piedras para superar los juegos. Esa también es la magia de este programa.

Abraham García, que ganó 'Supervivientes 20214', estuvo a punto de abandonar en los primeros 10 días, ¿Hay un punto de inflexión donde el cuerpo se habitúa y asume si la capacidad de adaptación es mayor o menor?

Sí, luego cada persona lo vive de diferente manera. Hay supervivientes que se vuelven locos las primeras dos semanas porque no aguantan las picaduras y eso les hace querer abandonar rápidamente. Otros son al mes o mes y medio por el hambre que empiezan a sentir, que también les roba mucha capacidad a nivel mental. Todos tienen ese punto de inflexión en algún momento, incluso varias veces a lo largo de esos cuatro meses. Aquí esos cuatro meses se pasan rápido, pero Honduras son como cuatro años.

Hace unos días Lara Álvarez nos sorprendía con la noticia de que se va de Mediaset, ¿qué te parece?

Yo estaba igual de sorprendida. Me enteré igual que vosotros y tampoco sabía nada. La vamos a echar muchísimo de menos porque Lara, obviamente, es familia Mediaset. Yo he aprendido muchísimo de ella. Este era su formato y para mí fue todo un reto enfrentarme a algo así. Creo que la vida son etapas y ella ha decidido emprender una nueva, así que la deseo lo mejor.

Yo he hablado con Lara Álvarez alguna vez y me ha dicho que es duro, que al final tienes un tiempo de trabajo, pero luego tienes que descansar y estar lejos de tu familia y pareja que no es fácil, ¿cómo te preparas tú para ir a Supervivientes?

Tengo una torre de libros que me han ido seleccionando mis padres con todo el cariño del mundo para llevarme. También aprecié mucho tener más tiempo para mí. Al final allí solo existe el reality y tú. Toda la realidad de aquí, que tienes miles de recados desaparece, entonces tuve tiempo para escuchar muchísima música y para entrenar mucho. El poco tiempo que tienes te lo puedes dedicar más a ti. Luego además con ocho horas de diferencia es complicado mantener el contacto con España porque cuando tú te estás acostando yo me estoy levantando. Sin embargo, ahora en cualquier momento dices: ‘Hola, ¿qué tal?’, y aunque sean cinco minutos en el desayuno te puedes ver. A diario hablo con mi madre y mi marido. Aunque sea los buenos días y las buenas noches, pero eso no falla.

¿Te agobia un poco que se te siga comparando con Lara Álvarez?

La verdad es que no. Yo creo que somos perfiles muy diferentes y sentía que fuese lo que fuese iba a ser otra cosa. Cada presentador le da su personalidad al programa.

¿Has tenido algún momento de bajón?

Sí, pero principalmente cuando he estado mal físicamente. La gastroenteritis bienvenida y luego de ahí como tienes que tomar antibióticos, yo que nunca tomo medicinas, pues ya sabes que el antibiótico te descoloca el cuerpo. Y justo nos cayó la tromba en el primer 'Tierra de Nadie', hicimos todo el juego en directo, entré en palapa tiritando y ahí cogí frío. Lo peor es estar mal solita, porque es verdad que cuando estás bien yo soy muy currante, además 'Supervivientes' es como muy de rutina, tres prime times y un access es un no parar. Pero cuando estás malo, estás solo, por supuesto está el equipo que es maravilloso y me traían mis calditos y todo lo que necesitase, pero bueno estás sin tu familia. Entonces eso se hace un poco más duro, así que este año a no ponerse malo nadie en toda la edición.

¿Llegaste a dudar si volver a repetir la experiencia de 'Supervivientes'?

Sabía que iba a volver el día de la final. Siempre tuve la vuelta a informativos y el nuevo proyecto de 'TardeAR', pero ya sabía que en febrero iba a volver a 'Supervivientes'.

Entre las sorpresas ha estado el regreso de Sandra Barneda, ¿has tenido la oportunidad de compartir un rato con ella?

Sí, un poquito el día que grabamos las promos y nos hicimos las fotos que pudimos coincidir los cuatro. La verdad es que muy bien, y a pesar de que voy a echar mucho de menos a Ion los domingos, para mí va a ser la primera vez que trabaje con ella "mano a mano". Con muchas ganas de que haya otra mujer en el programa.

¿Te has planteado aparcar tu faceta meteorológica para dar el salto al entretenimiento y, tras 'Supervivientes', presentar otro formato?

En ese sentido soy feliz, y me siento una privilegiada absoluta de que Mediaset me diera esta oportunidad y que además saliera tan bien, pero también estoy muy contenta con el trabajo que estoy haciendo. Yo tenía muy claro que quería volver a mis orígenes, también es con lo que la gente me identifica mucho y me tiene mucho cariño. Al final son muchos años haciendo un programa que la gente ve muchísimo. El tiempo es un programa de interés muy general y luego también este año he emprendido la aventura de colaborar en un magacín. Estoy dispuesta a hacer otro tipo de programas, pero bueno creo que estoy trabajando en esta línea de ser presentadora 360º de poder hacer de un 'Supervivientes' hasta un informativo o presentar un magacín, estar preparado para todo. Creo que obviamente llevo muchísimos años delante de la tele presentando muchas cosas que te dan bagaje en otras situaciones, en otro tipo de eventos y todo eso va sumando. Al final yo creo que siempre he querido ser presentadora de varios formatos y poder llevar tu impronta creo que es a lo que una aspira. Estoy en ello y estoy abierta a hacer otros muchos proyectos.

Antes de partir, has tenido que despedirte de 'TardeAR', ¿hay algo que te hayan dicho los compañeros?

Muchísimo cariño por parte de todos porque ha sido una etapa maravillosa. Obviamente, fue duro a la vuelta de 'Supervivientes'. Regresas a Madrid un poco descolocada. Para mí fue precioso emprender un nuevo proyecto en un gran buque como es 'TardeAR' con Ana Rosa, que es para mí una referente absoluta con la que he trabajado muchos años y ha sido precioso. A pesar de que llevo muchos años en la redacción de informativos, ha sido un arranque en una redacción muy joven de un magacín, y bueno en un equipazo como el que forma Ana Rosa. Ha sido como una evolución muy bonita durante estos meses con todos mis compañeros y me dio mucha pena despedirme de ellos. Me regalaron un kit de supervivencia en el último programa.

¿Cómo ha sido la experiencia de 'TardeAR'? ¿Es un punto y final?

No, es punto y seguido, espero. Con muchas ganas de a la vuelta continuar con mis compañeros. Ha sido una etapa superbonita para mí a lo largo del otoño. Fue duro, como todos los arranques, era una redacción nueva, pero también una redacción estupenda. Era mi primera vez en una redacción tan joven y, sobre todo, seguir teniendo este privilegio y poder aprender de Ana Rosa, que para mí ha sido una referente y con la que he crecido aquí durante todos estos años en 'El programa de Ana Rosa'. Con mucha alegría de haber sido parte de ellos, y sobre todo haber sido parte de ese arranque que espero que haga historia de la televisión. Obviamente, ha sido una de las grandes apuestas de Mediaset para este año.