España se jugará el trofeo de la Nations League en La 1 de TVE. Tras hacer realidad el sueño olímpico con su victoria (3-0) ante Países Bajos, la Selección Española afronta la primera final de la UEFA Nations League ante Francia. Será este miércoles, a las 19:00 horas, y podrá seguirse por La 1, RNE y RTVE Play. Y desde las 18:35, previo con la última hora del partido. El Estadio de La Cartuja de Sevilla acoge este duelo entre las campeonas del mundo y una Selección Francesa que se metió en su primera gran final tras vencer a Alemania en semifinales (2-1). Alicia Arévalo narrará el partido, que contará con los comentarios técnicos de Marta Corredera y María Pry, actual entrenadora del Betis femenino y ex del Madrid CFF y del Levante. Roberto Quintana realizará las entrevistas.

Matt Damon y Christian Bale, adrenalina pura en La 1

Después, La 1 emite el largometraje ‘Le Mans 66’. La cinta se centra en un excéntrico y decidido equipo americano de ingenieros y diseñadores, liderados por el visionario automovilístico Carroll Shelby (Damon) y su conductor británico Ken Miles (Bale). Henry Ford II y Lee Iacocca les dan la misión de construir desde cero un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.

‘La isla de las tentaciones’ regresa esta noche a Telecinco (22:50 horas). El programa arranca con la continuación de la hoguera de los chicos, que se ven sorprendidos con imágenes que no esperan. Las dudas generadas provocan que algunos no se vean capaces de hacer frente a la situación y uno de ellos decide que es momento de enfrentarse cara a cara a su pareja en una hoguera de confrontación. ¿Acudirá su pareja o decidirá no presentarse al reencuentro? Al regresar a las villas, afloran nuevos sentimientos, entre los que se encuentra el despecho. Con la llegada de la noche uno de los protagonistas traspasa los límites y activa la luz roja de la tentación en Villa Montaña. Al día siguiente, los solteros deben tomar una importante decisión que afecta a una de las chicas, la que a su juicio no está disfrutando de la experiencia. La elegida es desterrada durante 24 horas en compañía de su soltero favorito. Dos nuevas fiestas vuelven a animar las villas. Sin embargo, en la de Villa Montaña un juego revela que no todo el mundo es correspondido como creía: Sergio confiesa sus verdaderos sentimientos sobre Marieta y sus planes de futuro junto a ella, lo que cambia el destino de su experiencia.

Alex Pettyfer y Gabriella Wilde viven un amor prohibido en Antena 3

Antena 3 apuesta por un nuevo pase de la película de ‘Más allá del amor’. Jade, una tímida joven de familia privilegiada, y David, un chico carismático y divertido, se enamoran perdidamente durante un verano. Cuando el padre de ella intenta separarlos, su pasión los llevará a arrostrar situaciones temerarias.

Cuatro ofrece este miércoles (22:50 horas) una nueva entrega de ‘Bribones, en el corazón de la aventura’. La segunda entrega supone el broche final de una investigación en la que el grupo lleva inmerso siete años y que arrancó cuando encontraron en los bosques asturianos unas misteriosas marcas en forma de aspas grabadas en piedras y que podrían ser indicaciones de un camino ancestral hacia un lugar marcado por los antiguos pobladores del lugar. Sobre el terreno y separados en dos equipos, los BRIBONES rastrearán las montañas, cruzarán ríos y salvarán complicados obstáculos en busca de nuevas marcas históricas hasta llegar a uno de los puntos de mayor altitud de Asturias. Allí, se adentrarán en la sima llamada ‘Pozo de los muertos’, un reclamo irresistible para los aventureros, llevando a cabo un descenso de más de 30 metros por un estrecho y oscuro canal en busca de los enigmas y misterios que rodean el lugar. En otra de las cuevas que encontrarán en el camino que marca la trazada de las aspas se toparán con un panel neolítico que esconde una impresionante sorpresa.

Una nueva entrega de ‘Generacion Top’ llega a laSexta (22:30 horas). En el programa de esta semana, Olga Viza, Juanma López Iturriaga y Nieves Herrero forman parte del equipo ‘Yeyé’, nacidos entre 1943 y 1967. Se enfrentarán en este duelo a Roberto Brasero, Sonsoles Ónega y Carolina Ferre, que representan a la generación ‘Guay’, de la que forman parte los nacidos entre 1968 y 1987. Los ‘Like’, nacidos entre 1988 y 2005, no lo podrán fácil gracias al ingenio del trío formado por Ana Brito, Jonata Ciabattini y Dario Eme Hache.