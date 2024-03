Rocío Carrasco vuelve a televisión tras su paso por Telecinco. La hija de la cantante Rocío Jurado ha cerrado un acuerdo con TVE para convertirse en aprendiz de repostera y concursante estrella de 'Celebrity Bake Off'.

Un fichaje que se produce tras su reaparición mediática hace dos años y medio con el controvertido documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que por fin dio detalles sobre su tormentosa historia con Antonio David Flores.

Tras un segundo documental centrado en su familia mediática y participar en el producto low cost ‘Mediaset Night Fever', Carrasco reaparecerá como concursante del exigente talent de repostería que presentará Paula Vázquez.

Televisión Española ya ha desvelado la fecha de estreno de 'Bake Off: Famosos al horno'. El programa se estrenará este jueves 11 de enero a las 22:50 horas y podremos empezar a ver como fue el paso de la hija de Rocío Jurado en su primer reality en televisión.

Con motivo del inminente estreno Rocío Carrasco, ha hablado ante los micrófonos de Europa Press donde ha desvelado cómo ha pasado estas fiestas y los deseos que tiene para el 2024. "Las pasé el 25 comiendo con Terelu y las demás fechas, pues... No me llaman la atención estas fechas'', declaraba. "Con la salud puedes hacer todo, sin salud no puedes hacer nada'', afirmaba dejando claro lo su objetivo este nuevo año es estar bien.

Sobre sus diversos temas judiciales que tiene pendiente, la hija de Rocío Jurado confesaba que ahora mismo estaba centrada en el programa de cocina y que cuando terminase el concurso ya se centrará en eso.

Además, confirmó que los asuntos judiciales que tiene relacionados con su hijo estaban en proceso de solucionar. ''Seguramente se solucionen en este 2024'', recalcaba. Unas declaraciones con las que parece dejar claro que durante este nuevo año la tensa situación entre ambas partes de la familia podría llegar a su fin.

“Bake off. Famosos al horno” te espera este jueves a las 22.50h en La 1 y @rtveplay https://t.co/xsgPend3fH pic.twitter.com/mBh7Vv77pC — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 6, 2024

Así será 'Bake off: famosos al horno'

En cada uno de los episodios, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios que les presenta el programa. Las elaboraciones se someterán al juicio de un exigente y prestigioso jurado, en el que estarán el multipremiado chef Paco Roncero; la repostera Eva Arguiñano y el pastelero internacional Damián Betular.

Los desafíos cambiarán su dinámica de programa en programa y podrá tratarse de la 'Prueba de autor', en la que se reinterpreta un clásico de la pastelería; la 'Prueba fantasía', donde se busca producir un impacto visual en el jurado; o la' Prueba técnica', donde todos los concursantes cocinan una misma receta sorpresa que será evaluada a ciegas. Además, en cada episodio participarán invitados y celebridades del mundo de la música, el deporte, la interpretación y, por supuesto, la gastronomía. RTVE ha emitido las primeras imágenes del concurso donde se ve a Paula Vázquez como maestra de ceremonias y donde se aprecia también como Rocío Carrasco se pega un tremendo golpazo de camino al horno. Una sonada caída que deja a los jueces con la boca abierta.