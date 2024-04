La séptima edición de 'La isla de las tentaciones' ha llegado a su final en Telecinco, pero sus protagonistas continúan dando mucho que hablar. Álex y Marieta llegaron juntos a República Dominicana, pero su relación acabó rompiéndose como consecuencia de las infidelidades de ambos. Aunque ella decidió darle una oportunidad en la hoguera final, él optó por irse de la mano de Gabriela, una de las tentadores de la edición.

Y ahora, Gabriela ha sido duramente criticada por un cuestionable discurso que pronunció en una entrevista. La actual novia de Álex reconoce que es "muy antigua" y considera que los hombres y las mujeres están destinados a realizar diferentes funciones en la sociedad.

"Pienso que las mujeres hay cosas que pueden hacer que los hombre no, y al revés", empieza diciendo la joven en un vídeo que se ha viralizado durante las últimas horas: "Pienso que los hombres siempre tienen más fuerza y más trabajos de tipo físico. Y que las mujeres directamente son más de... Suena machista, pero son de limpiar, de criar hijos...".

"Podemos trabajar, sí, claro que sí, olé nuestro toto. Estamos muy modernizadas, pero hasta cierto límite. Yo no me voy a poner a trabajar de albañil. A mí me encanta tener mi marido que me mantenga'', finaliza Gabriela en el vídeo.

vaya pvta machista la gabriela esta.



normal que alex se haya ido con ella,son tal para cual.



madre mía la de cagadas que suelta en 50 segundos de vídeo. pic.twitter.com/Z8ft8mx7Q3 — سيسي (@myadarita) April 3, 2024

Gabriela pide disculpas

Ante el revuelo generado por sus declaraciones, Gabriela ha optado por pedir disculpas en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram: "Quiero pedir disculpas públicamente por los comentarios desafortunados que hice en una entrevista que me hicieron el otro día en las fiestas de mi ciudad".

"En ningún momento pensé que podían llegar tan lejos mis palabras y siento haber podido ofender a tanta gente, esa no es ni de lejos mi verdadera posición ni mis pensamientos en relación a los derechos de las mujeres. Reitero mis disculpas más sinceras y espero que todo se quede en un malentendido", zanja en la mencionada red social.