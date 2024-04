La sexta gala de 'Supervivientes 2024' nos volvió a dejar momentos destacados en la aventura de los participantes en los Cayos Cochinos. Además del destierro de Blanca Manchón y la nominación de Mario y Claudia, el programa también emitió varios momentos de tensión como el que Ángel Cristo Jr. y Marieta protagonizaron en Playa Condena.

En su enfrentamiento, el hijo de Bárbara Rey llegó a asegurar a Marieta que le preocupaba más "la belleza que la supervivencia", después de calificar a 'La isla de las tentaciones' como un programa en el que "se va a engañar a las parejas": "Solo te digo que no te confundas de programa".

Esto indignó mucho a Marieta, que se marchó a la zona de jungla de Playa Condena, dándole un contundente zasca a Ángel Cristo Jr. después de que Miri llegase a su posición para decirle que le diciese caso.

"Yo habré follado en la televisión, pero por lo menos no he despotricado sobre mi madre, que me ha dado la vida y gracias a ella estoy viviendo", contestó Marieta con total indignación.