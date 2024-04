Un influencer con millones de seguidores en un hotel de Castellón: "Toda la noche con el 'zasca zasca'"

Xuso Jones es un cantante, compositor, youtuber y presentador de televisión español de Murcia. Se dio a conocer a través de un vídeo colgado en YouTube en el que pedía un McMenú en un McAuto cantando. Con él tuvo más de diez millones de visitas y su repercusión le permitió grabar un anuncio con McDonald's. Ha participado en los programas La voz, Tu cara me suena y MasterChef Celebrity.

Xuso, junto a el periodista Boris Izaguirre y la diseñadora María Escoté fueron anoche los invitados del programa Martínez y Hermanos presentado por Dani Martínez en Cuatro en el que el humorista consigue que sus invitados cuenten alguna anécdota que nunca se sabía y conozcamos un poco al personaje y la historia que hay detrás de cada invitado.

Pues bien, Xuso contó uno de sus momentos de tierra trágame que le sucedió, precisamente, en Castellón. Y es que el cantante español explicó que tenía una reunión en Castellón con una empresa y como la tenía muy temprano pues decidió desplazarse un día antes y dormir en un hotel cercano para no tener que madrugar al día siguiente. "Cogí el coche el día de antes y reservé el hotel por una página de reservas y se llamaba SH", comentaba.

Pero todo se le puso cuesta arriba cuando no encontraba realmente dónde estaba y tuvo que llamar a dicho hotel para que le aclarasen la ubicación exacta: "Llegué sobre las 23.30 horas y venga a darle vueltas a la avenida porque no encontraba el hotel, hasta que les llamé", reveló Xuso, quien continuó su discurso diciendo que cuando llegué a la entrada del hotel me di cuenta que no era un SH sino un "Shhhhhhhhhh".

Fue encontes cuando tuvo que volver a llamar a la recepeción del hotel quienes le explicaron que se accedía directamente por el parking para salvaguardar la identidad de los huéspedes. Concretamente se trata del Motel Shhh ubicado en Onda y en el que la discreción es su máxima.

El momento 'tierra trágame'

Xuso Jones prosiguió su relato, ante la expectación de los presentes. "Subí a la habitación super nervioso y allí estaba lleno de luces de neón, una bañera en el medio y toda la noche con los zasca zasca de los de al lado".