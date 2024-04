La crítica de Monegal: El confort de Bárbara Rey cobijada en Antena 3

No habíamos comentado todavía el estreno de la nueva temporada de ‘Tu cara me suena’. Once años seguidos en Antena 3 y continúa con una audiencia portentosa. La virtud de este programa es haber sublimado el karaoke, añadiéndole una entretenida miscelánea de transformismo, humor, espectáculo arrevistado y hasta un toque cursi para acabar de redondear el ‘show.’

Es una combinación blanca perfecta, que la hace posible el talento de su director, Tinet Rubira, de la productora Gestmusic, integrada en el grupo Banijay, una de las multinacionales de producción y distribución audiovisual más importante de Europa. Gustó mucho en esta primera entrega la clonación que hizo Raquel Sánchez Silva de Mary Bas, de Nebulossa, con el tema ‘Zorra’. También Julia Medina, que venció con su recreación de Laura Pausini. No obstante, el engranaje del programa es de tanta precisión que es irrelevante quién gane en cada entrega, El espectáculo funciona como un todo. A mí particularmente me pareció interesante la incrustación, en un momento dado, de Bárbara Rey. La estaba clonando Juanra Bonet, perfectamente caracterizado, cantando ‘Mi libro de amor’, aquella canción que cantaba en el programa ‘Palmarés’ en la TVE de los años 70, y que al parecer tanto recalentaba al entonces monarca Juan Carlos I. Al terminar la actuación de Bonet, salió Bárbara Rey, la auténtica, y remataron repitiendo las dos Bárbaras, a dúo, la canción. ¡Ah! Se notaba que disfrutaba Bárbara Rey. Cobijada ahora en el imperio Atresmedia, está disfrutando de un confort que en Telecinco nunca gozó. Probablemente le pagaban bien, pero ya sabemos cómo se lo cobra, y qué es lo que exige a cambio, el imperio Mediaset. Fue defenestrada en 2023 por Borja Prado, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el que fue testaferro de Juan Carlos I. Pero ahora que finalmente su defenestrador ha sido defenestrado a su vez, y ya ni pincha ni corta en Mediaset, es extraño que el nuevo jefe de este imperio, Alessandro Salem, no le haya levantado todavía el veto a Bárbara. Para ella en el fondo es una suerte. Metida en Telecinco ahora la obligarían a luchar contra su hijo Ángel Cristo Jr, que la está poniendo a caldo a cambio de unas monedas desde los Cayos Cochinos del programa ‘Supervivientes’. Bárbara, guarecida en Atresmedia, al menos por ahora, goza de un otoño existencial la mar de cómodo.