Selena Leo saltó a la fama en el año 2001 cuando publicó,el tema Yo quiero bailar. Formando dúo con Sonia, el disco vendió en su día más de un millón de copias y cuenta en Youtube con más de cinco millones de reproducciones. Las castellonense, que hizo hace unos años un repaso de su vida en una entrevista a Mediterráneo, vuelve a lanzarse al panorama musical con un nuevo single El cambio.

Recientemente, Selena ha participado en el famoso podcast La Ruina Show, con Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull, al frente. Se trata de un podcast que cuenta con muchos seguidores donde los invitados famosos explican sus anécdotas más ruinosas y las comparten con el público, que también es parte activa del programa. Así, una de sus últimas invitadas ha sido Selena Leo, quien además de promocionar su última canción contó uno de los episodios más embarazosos y divertidos de su vida.

"Soy camper"

"He venido a perder mi dignidad", comenzó la cantante, quien puso en situación a los presentadores y el público diendo que una de sus aficiones es el mundo de las caravanas: "Soy camper". Cuando abrió sus redes sociales en la descripción puso que le gustaban las camper y señaló que se fijaba en la gente que tenía fotos con una furgoneta o caravana. "Vi a un pibonazo y dije ostras que tío más guapo y encima con caravana. Le escribí y le dije que iba a pasar por Barcelona para ver si podíamos quedar". El chico aceptó y quedaron para hacer un viaje a Tarragona .

La cita comenzó yendo a comer a un tailandés. "Comí mucho curry", avisó Selena, quien continuó contando su experiencia: "Del restaurante a la furgoneta aquello fue fermentar". "El chico me dijo si estaba preparada porque íbamos a ver el delta del Ebro. Me subo en su furgo y empecé a tener calores y a sudar y a ponerme de todos los colores y él no paraba de hablar. No sabía dónde meterme", agregó.

"Lo tiré todo por la ventana"

"Estaba que me quería morir, estaba a punto de parir, el curry estaba bailando una jota ahí dentro. Y le dije: voy al baño", prosiguió. La castellonense contó que el water de la caravana era tipo químico, no había grifo y cuando vio la situación no sabía que hacer. "Me dio el apretón de mi vida y al estar tan preocupada por que aquello saliese bien "no levanté la tapa del water y ahí salió todo, le puse el gotelé".

"Pensé en saltar por la ventana. Solo tenía papel de wáter y empecé a limpiarlo todo, pero se acabó el papel. Fue entonces cuando me quité los pantalones y con eso lo limpié. Me quedé sin pantalones y lo tiré todo por la ventana. El problema es que había un coche detrás", comentó Selene, quien siguió con su discurso para comentar la guinda de la historia: "Salí en bikini porque íbamos a la playa y me senté y fue cuando el coche que estaba detrás se puso a nuestra altura y empezó a pitar con todo el cristal lleno de mierda y yo diciendo: “qué loco, qué hace ese tío”.