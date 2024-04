'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Blanca (80 años) y Juan (87). Al conocerse, el hombre se ha sentido atraído por la soltera: "Está usted muy hermosa y muy guapa (...) Como todas las mujeres".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que tienen muchas cosas en común. En medio de la cena, el comensal ha recibido una llamada y no ha dudado en coger su teléfono móvil para contestarla: "Me ha llamado una amiga para saber qué estaba haciendo. Aunque le he tirado algunas veces, ella es muy joven".

La pareja se ha marcado un paso doble, se han dejado llevar y se han besado en repetidas ocasiones: "El paso doble ha ido a toda marcha".

En la decisión final, ambos comensales han asegurado que quieren tener un segundo encuentro juntos porque sienten que coinciden en los gustos como para compartir un futuro.