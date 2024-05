Aunque sus salidas se han reducido al mínimo desde el nacimiento de su hijo Luca el pasado 22 de diciembre, Patricia Pardo y Christian Gálvez no han dudado en aparcar por unas horas su faceta de papás para regalarse un rato a solas y aportar su granito de arena a la cena solidaria de la Fundación Querer.

"Es la segunda escapada que hacemos sin bebé" ha confesado con una gran sonrisa la presentadora de 'Vamos a ver', asegurando que a pesar de que "se hace difícil escaparnos porque sigo con el pecho" están encantados con esta estapa tan especial de sus vidas marcada por el nuevo miembro de la familia, en el que están completamente volcados.

"Cuando nos vamos siempre dejas un pedacito de corazón en casa, un pedacito de alma y de mente también, pero ya deseando volver a verle porque es la mayor ilusión de nuestra vida" ha revelado Christian, que como nos ha contado lleva "maravillosamente bien" su recién estrenada faceta de padre.

"Yo no esperaba quererlo tantísimo como lo quiero, es impresionante. Es verdad eso que dicen que el corazón se multiplica, es una pasada, no sé, lo quiero un montón, es mi bebé, mi niñito. Yo adoro a mis niñas -sus hijas Aurora y Sofía, fruto de su relación con Fran Márquez- pero es que el niño es tan chiquitín, tan vulnerable, tan riquiño, tan tierno, tan precioso..." desvela una Patricia enamorada de Luca, del que como reconoce no desconecta "nunca". "Yo por lo menos le echo mucho de menos, me muero todas las mañanas por volver a casa" admite.

Este domingo la periodista ha celebrado su primer día de la Madre como mamá de tres y, como nos ha contado, "aquello fue un festival gracias a este señor" (por Christian). "Tenía globos en casa, las niñas encantadoras, él como siempre entregadísimo... el bebé no se entera de nada pero estaba allí alucinando con todo lo que había y no pudimos estar más felices y contentos con nuestros niños" afirma.

Y si la mamá es un 10 y a pesar de su "experiencia" está "aprendiendo" muchas cosas gracias a Luca, el presentador como papá primerizo tiene "un 20". "Impresionante, yo madrugo mucho y al final el que se come el marrón de quedarse con un bebé de teta que tenemos mucho apego y al final falta mamá es él. Cuando no está mamá el que se queda toda la mañana con él es Chris" explica orgullosa.

El bebé solo tiene 5 meses

Aunque su bebé solo tiene 5 meses, la pareja no cierra las puertas a tener otro hijo, como han revelado para nuestra sorpresa: "Yo he aprendido a no decir de esta agua no beberé. No vamos a decir nada por si acaso, estamos felices y muy agradecidos y acostumbrándonos a ser cinco que no es poco".

"Os vais a enterar sí o sí si pasa" ha afirmado sonriente, asegurando que a pesar de la fama de 'herméticos' que les persigue por haber compartido su boda un año después del gran día, y su futura paternidad cuando Patricia estaba embarazada de 4 meses, llevan su relación con total naturalidad. "El anillo nunca lo hemos escondido" ha apuntado la gallega; "Si al final nos veis, que estamos enamorados, que nos queremos, al final la boda qué marca, alguna diferencia, igual a nivel legal, pero estamos súper bien. No lo hemos ocultado" añade su marido.

Lo que realmente marcó la diferencia en su historia de amor, como reconoce Christian, fue que Paty -como la llama cariñosamente- le presentase a sus hijas: "En el momento que me hizo partícipe de su núcleo familiar, sus niñas, es un paso que no lo cambia una alianza. Más allá del amor, del respeto, de la admiración, es la confianza, depositan en ti la confianza de que esta persona a la que tú has elegido va a cuidarlas como te gustaría que las cuidaran. Para mí ese fue el mayor acto de amor por parte de Patricia". "El mayor compromiso. Al final una vez que conoce a las niñas... Es él" ha revelado emocionada la presentadora.