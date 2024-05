F: Apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold, en la ciudad alemana de Bremen, decía la pregunta. Y la respuesta fue Fahrenkamp. Así consiguió el concursante Óscar Díaz uno de los botes más grandes que ha entregado el popular programa de Antena 3 Pasapalabra, que asciende a más de 1,8 millones de euros.

La expectación era máxima ayer por la noche, la cadena televisiva se había encargado de transmitir por todas las vías que el premio se daba el 15 de mayo. A sus 52 años, el concursante ha entrado en la historia del espacio que presenta cada tarde Roberto Leal, un total de 157 programas.

Óscar contó con 140 segundos para completar la famosa prueba del programa y se enfrentó en este duelo final a Moisés, quien lleva 245 programas. El madrileño consiguió completar todas las definiciones de El Rosco para llevarse el abultado premio de 1.816.000 euros.

¿Quién es Óscar Díaz?

El ganador es jefe de prensa en torneos profesionales de golf y sus pasiones son el cine, los deportes, y las lecturas de todo tipo, aunque especialmente cómics. También le encanta la música e incluso cantó en un grupo amateur.

Óscar comenzó en pasapalabra un viernes 22 de septiembre de 2033 y, desde entonces, ha disputado contra Moisés --quien se ha llevado 162.000 euros--, un total de 153 programas consiguiendo 57 victorias y 34 empates.

Tradicional llamada

Tras proclamarse ganador del rosco, como ya se ha convertido en toda una tradición, el programa le dio a la oportunidad de llamar a su madre y su mujer. La anécdota llegó con la llamada a la primera, pues Óscar le dio el gran susto a su madre: "Mamá... llamo para decirte que hasta aquí he llegado... que este ha sido mi último programa". No le dijo que había ganado y su madre, lejos de desilusionarse, hizo lo que toda madre hubiera hecho... apoyarlo. "Pero mi vida, no te preocupes".

Mayores premios

El mayor premio entregado por Pasapalabra fue el de Rafa Castaño (quien además tiene la curiosidad que hizo El Rosco del tirón), 2.272.000 euros. Mención especial merece Eduardo Benito, que se llevó el bote de 2.190.000 euros en la primera etapa en Antena 3, en 2006, y lo hizo ¡el primer día que concursó! El top tres del ranking lo cierra David Leo, uno de los concursantes más recordados del formato durante su etapa en Telecinco. Su hazaña se produjo hace ocho años, en 2016, llevándose un premio de 1.866.000 euros.