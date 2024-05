'Todo es mentira' abordó en su entrega del miércoles, 15 de mayo, la polémica protagonizada por las monjas clarisas de Orduña (Vizcaya) y Belorado (Burgos). En un comunicado, anunciaron su decisión de abandonar la Iglesia Católica por la "persecución" que sufren por parte de su entorno. Según denuncian, están "bloqueadas" por Roma al no otorgarles la licencia de venta del convento de Derio y "querer quedarse" con sus propiedades.

Para tratar este asunto, el programa de Cuatro conectó ayer en directo con Sor Lucía Caram y con el portavoz de las monjas clarisas, José Ceacero, que arremetió duramente contra la invitada de Risto: "Están difamando mucho. Esta señora que estaba hablando antes, que no sé quién es, o es ignorante o tiene muy mala intención, porque ha dicho mentiras como castillos".

En ese instante, Ceacero recibió el primer aviso del presentador: "Le voy a pedir, por favor, que no falte a ninguno de los invitados. La invitada que ha hablado antes es Sor Lucía Caram. Diga lo que quiera, pero dentro del respeto". "No, es que ha faltado a la verdad", insistió el portavoz.

Más adelante, el programa planteó un cara a cara entre ambos que estuvo cargado de tensión. Debido a que Ceacero no respetaba los turnos de palabra, Risto volvió a llamarle la atención: "Está intentando hablar, así no podemos seguir. Si no respeta los turnos, no podemos seguir hablando".

Al hacer caso omiso a sus palabras, el programa acabó silenciando su micrófono para que Sor Lucía Caram pudiera hablar. Sin embargo, cuando Risto volvió a darle paso, el invitado volvió a la carga contra ella: "Que no diga tonterías, que miente más que ve esa señora".

Fue ahí cuando el conductor de 'Todo es mentira' acabó perdiendo la paciencia, optando por zanjar la conexión: "Lo siento mucho, voy a tener que cortar. No puedo permitir que se esté faltando al respeto continuamente. Le he pedido que deje de faltarle el respeto a una religiosa que está informando". "¡Es una farsante!", exclamó Ceacero antes de que Risto le expulsara.