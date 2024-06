Maestro Joao sorprendió a todos los espectadores cuando en el programa 'Baila como puedas' desvelara que iba a iniciar su transición para ser mujer. Ahora, después de acaparar multitud de titulares en la prensa, ha decidido sentarse en el programa 'Y ahora, Sonsoles', de Antena 3, para conceder una entrevista de lo más sincera y emotiva.

La presentadora iniciaba la charla preguntándole cómo dirigirse a él, a lo que Joao respondía que "pues mira, puedes dirigirte... Yo digo siempre que a mí me han llamado de todo, pero de momento yo no puedo dejar de ser Maestro Joao. Integraré Benita en mi nombre, en cariño a mi madre, y no me va a hacer ser una cosa u otra el nombre. Yo sé quién soy, y yo creo que el nombre no te identifica. A mí no me molesta el Maestro Joao, porque he convivido con él mucho tiempo y le agradezco mucho. Yo creo que, con respeto, se puede llamar a todo el mundo de cualquier manera".

Sobre su decisión, el vidente afirma que "me ha escrito mucha gente y me acuerdo de una persona que era de un pueblo, que tenía mi edad, y que pensaba que nunca iba a ser esa nueva persona, y que iba a serlo. Me pareció tan bonito, dar esa esperanza... Ahora se debate mucho en los niños, si deben hacerlo o no, pero, ¿y las personas mayores como yo? La edad te da la experiencia, y yo la tengo"

En mitad de la entrevista, como viene siendo habitual, se repasan los momentazos que ha dado el invitado en televisión, y al verse en imágenes suyas en programas y series de los años 90 y 2000, el invitado ha terminado por emocionarse y afirmar que "en una de esas imágenes, yo estaba pasando por un mal momento con una pareja, y fui a hacerlo por dinero. En aquel momento eso no se hacía. Por la calle yo era un ovni. Me recuerda a todo eso y no me arrepiento de nada. Recuerdo que el día que lo pusieron en televisión, llegué a casa, y mi madre me miró con una mirada que me aprobó. Fue el mejor momento de mi vida".

Sobre las actuales polémicas de cuándo se inician las transiciones ahora con niños, Joao responde que "yo nunca me he cuestionado sentirme mujer. Ahora hablan de que los niños empiezan muy pronto, y comprendo que hay gente que no lo entienda, pero es que yo puedo entenderles. De niño, muchas veces me llevaban con los niños y yo no lo entendía. ¿Por qué me tengo que cambiar con los niños y no con el grupo de niñas? Porque tú, lo físico, no lo ves en ese momento"

Finalmente, sobre su nombre, ha ratificado su decisión: "Yo al principio no sabía qué nombre ponerme, y pensaba algo como Marilyn. Pero después, pensándolo mejor, dije: 'Yo, si fuera mujer, no querría ser como Marilyn. Querría ser como mi madre'. Entonces, si Dios quiere, Benita será".