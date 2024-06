Las emociones de los concursantes de 'Supervivientes' se están intensificando en plena recta final de la actual decisión. Rubén Torres protagonizó este pasado jueves un emotivo momento en la palapa después de que rompiese a llorar mientras le dedicaba unas palabras a su madre: "No la he tratado bien".

"Yo soy más independiente y más despistado y voy un poco más a mi bola. Y mi madre es un diez. Pero no acabo de tener la misma relación con ella que con mis suegros y mis amigos. Y aquí me he dado cuenta de que tengo que estar más pendiente", reflexión el bombero.

El 'superviviente' aseguró que tiene ganas de regresar a su casa para hacer planes con su madre mientras se le entrecortaba la voz por la emoción: "Sé que me cuesta. Pero tengo que ir a verla y a mi sobrino y hermano. Y no a gente que me da más igual que paso el día con ellos, como si fuera mi familia cuando no lo son".

"A toda mi familia, pero especialmente a mi madre. Lo siento por todo este tiempo, por pasar de ti de los WhatsApps y hacer caso omiso. Voy a luchar. Eso va a cambiar y tengo la excusa de haber estado aquí y haberme dado cuenta de lo que realmente vale la pena, que eres tú. Aunque me cueste, quiero hacer ese cambio", aseguró Torres.