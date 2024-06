Risto Mejide deja temporalmente 'Tido es mentira'. El publicista, que ahora ejerce de productor del programa además de presentarlo, se dedicará en las próximas semanas a grabar la nueva edición de 'Got talent', antes de marcharse de vacaciones durante todo el periodo veraniego, como suele ser habitual en los últimos años. Y para sustituirle, Cuatro ya ha encontrado al a su sustituto.

Según ha anunciado Mediaset, Pablo González Batista es la persona que se une al equipo del magacín de sobremesa para comandarlo junto a Marta Flich desde el 14 de junio.

A Pablo González Batista ya le pudimos ver el año pasado como copresentador junto a Sandra Barneda de ‘La última noche’, un programa de entrevistas y debate con el que Telecinco sustituyó a ‘Viernes Deluxe’. El formato que terminó siendo cancelado tras pocas entregas debido a sus bajos índices de audiencia.

La cuenta de Twitter del programa ha subido un vídeo protagonizado por el nuevo fichaje: “Hola, soy Pablo. Probablemente me recuerden de otros programas de esta cadena como ‘La última noche’ y creo que ninguno más, y a partir del viernes voy a formar parte de este increíble equipo. Desde el viernes, o eso me han dicho. No estoy muy seguro, porque igual todo es mentira”.