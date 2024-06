Nada menos que 18 años le costó a Carlo Boserman, director general de EuroTV Producciones (Grupo iZen), la compañía detrás de 'El Grand Prix del Verano', conseguir que el famoso concurso regresara a la televisión española. "Decían que no era el momento de volver a sacar viejos títulos, que buscaban otras cosas. Y luego estaba el problema de cómo recuperar a la vaquilla", que no podía ser de carne y hueso por la ley de protección animal, recuerda el directivo. Pero su insistencia tuvo sus frutos el año pasado, cuando el mítico programa volvió a La 1 de TVE convertido en uno de los éxitos de la temporada, con lo que se aseguró repetir en este 2024.

Lo hará en pocos días (en una fecha todavía por concretar) multiplicando sus juegos (ahora serán ya 31, entre los que no faltarán clásicos como 'Los bolos', 'El diccionario' y 'La patata caliente') e introduciendo ligeras modificaciones "para que la esencia del programa siga siendo la misma".

¿Los cambios más significativos? La ausencia de Michelle Calvó, por incompatibilidades de agenda, aunque repiten Ramón García, Cristinini y Wilbur; involucrar más a los padrinos "para intentar que gane su pueblo"; contar con una vaquilla "contundente que molestará más al equipo contrario", y diseñar algunos juegos en los que puedan participar concursantes de más edad. Como ‘Wikipeques’, en el que padrinos y personas mayores se aliarán para adivinar un concepto que los niños del Grand Prix describirán a su manera.

Nuevas pruebas

Otras pruebas nuevas serán ‘Bienvenidos a Tartópolis’, donde los jugadores tendrán que estampar tartazos en la cara de los vecinos del pueblo rival; ‘Champions Prix’, un gigante futbolín humano en el que los equipos tendrán que chutar a base de soplidos; y retos pasados por agua como ‘Los Recogecocos’, donde los participantes treparán por una gigantesca palmera flotante, y ‘Operación Miau Miau’, un recorrido contrarreloj por rescatar a un pequeño gatito y devolverlo junto a su mamá.

"Hemos adaptado muchos juegos a los tiempos actuales aunque no tenemos, por ejemplo, un mítico como 'La cucaña'. Ahora no se puede hacer porque necesitas poner un arnés y ya no es lo mismo", justifica Boserman, para quien las pruebas del 'Grand Prix' se adaptan perfectamente al humor más clásico: "La gente quiere divertirse en esta competición sana y ver las caídas. Es el humor de Chaplin, en el que nos reímos cuando alguien pisa la cáscara de plátano y se cae".

Ese tipo de humor, de paso, les convierte en "un programa blanco y de lo más transversal, que puede ver desde un niño de 6 años hasta el abuelo", apunta el directivo, que destaca la labor de la directora Gabriela Ventura y del realizador Valerio Boserman para manejar "una maquinaria de 200 personas", tarea nada fácil.

Un 'Grand Prix' itinerante

"Esto es mucho más complicado de lo que se ve en televisión. Por ejemplo, para mover cada tronco necesitamos a seis mozos y hay que montarlos y desmontarlos en minuto y medio", recalca. Todo eso, sin contar a los concursantes y las 180 personas de público, que tienen que firmar documentos para la cesión de imagen, de confidencialidad para no desvelar lo que ha ocurrido en plató, y a los que hay que vestir con las tallas precisas de camisetas y la equipación apropiada para cada prueba.

A pesar de la dificultad de toda la logística que hay detrás, la productora tiene en mente crear una especie de "pequeño 'Grand Prix' itinerante" que pueda viajar a diferentes pueblos de España y acercar así a la audiencia el programa más famoso del verano. De momento, están buscando empresas que puedan hacerlo realidad.

14 pueblos

Los que sí que tienen asegurado vivir la experiencia del concurso son los 14 pueblos participantes de 2024: Bebimbre (León) contra Almacelles (Lleida); Olvera (Cádiz)-Cangas de Onís (Asturias); Morata de Tajuña (Madrid)-Burela (Lugo); Ondara (Alicante)-Santo Domingo de la Calzada (La Rioja); Villanueva de la Torre (Guadalajara)-Binissalem (Mallorca); Tauste (Zaragoza)-Medio Cudeyo y Llerena (Badajoz)-San Adrián (Navarra).

Les ayudarán como padrinos Leo Harlem, Lorena Castell, María del Monte, Twin Melody, Miki Nadal, Paula Vázquez, Jaime Astrain, Norma Duval, El Cordobés, María Gómez, Samantha Vallejo, Juanma Iturriaga, Julio Iglesias Jr, Alba Carrillo, Chiapella, Lala Chus, Blas Cantó, La Terremoto, Ana Guerra y Los del Río.