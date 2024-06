Mayte Ametlla se ha estrenado como nueva colaboradora de ‘Ni que fuéramos Shhh’, la versión streaming de Youtube y Twitch de Sálvame, por todo lo alto. Y es que la periodista catalana ha soltado una de las bombas informativas del día en el mundo del corazón y de la farándula nacional, que, por tanto, como no podía ser de otra forma, afecta muy de cerca a ‘Supervivientes’. Porque si por algo está destacando este año el formato de Telecinco es por la polémica. Hay para todos los gustos. Está tanto la que generan sus protagonistas en los Cayos Cochinos, como la que crean los defensores de estos en el plató, como la que se produce por ciertas actitudes y decisiones de la organización.

Y aunque en ‘Ni que fuéramos Shhh’ los dardos van dirigidos a todos y a todo, sin excepción, esta última semana han sido especialmente críticos y duros con la cadena en sí, con Mediaset. Los colaboradores del Canal Quickie han denunciado en varias ocasiones los hilos y los intereses que se mueven por detrás en concursos de este tipo. Una de las cuestiones más sonadas al respecto, es la ocultación por parte de la directiva de la supuestas “3 soberanas hostias” que Arantxa del Sol le propició a Ángel Cristo para proteger así el acuerdo previo que habían pactado la presentadora y la empresa de comunicación. Sin embargo, estos trapos sucios no son los únicos, ni han sido lo únicos.

Interesaba que ganara

Según Mayte Ametlla, que habla con conocimiento de causa, los favoritismos siempre han existido. Los entresijos son habituales. Siempre han estado presentes en el reality. No se trata de nada nuevo. Sin embargo, sí ha sido desconocido para la audiencia. Por ello, la que fuera directora adjunta de 'Supervivientes' durante 2010 y 2011 ha decidido denunciar ahora, en medio de este intenso debate y en riguroso directo, que el nivel de intervencionismo ha podido incluso decidir quién se alzaba con el premio final. “¿Recordáis quién ganó en 2021?”, empezaba relatando la catalana sin pelos en la lengua. “Cada jueves iba el director y les decía a los concursantes ‘tú no tan cerca de este’, ‘tú espera’. Y los jueves antes de la gala había una persona, que es la que ganó, que decía ‘no me encuentro bien, estoy mal’”, recordaba Mayte Ametlla. “Estaba mala, se la llevaban, ganaba la prueba y aguantó, aguantó, aguantó y ganó ¿Sabéis quién era ella?”, preguntaba a sus compañeros de plató.

“Era una mujer”, añadía a modo de pista la ex directora de ‘Supervivientes’ ante la falta de respuestas del resto de colaboradores que no recordaban a la ganadora. “Le interesaba muchísimo a la cadena que ganara”, agregó Mayte justo antes de revelar la identidad de la vencedora de Supervivientes 2021: “Olga Moreno”, sentenciaba dejando sorprendidos a sus compañeros a los que, sin embargo, les cuadró todo enseguida. "Claro que interesaba", añadía Patiño atando cabos.