Els informatius d’À Punt, que dirigeix Ivan Esteve, començaran al setembre amb una renovació que contemplarà nova imatge, noves cares i nous formats. La cadena pública aposta per la innovació, i no només estètica, buscant una forta renovació per a atraure nous públics.

La temporada de tardor arrancarà el dia 2 de setembre en la ràdio i el dia 9 en la televisió, i arriba incorporant novetats importants en formats i narratives, i amb la renovació de presentadors i presentadores. L’actual cap de redacció, Xavi Borràs, s’estrena com a conductor de l’informatiu despertador cada matí a les 7:00 hores. Marta Ventura continuarà com a presentadora de l’NTC migdia, acompanyada d’Anaïs Ordóñez en els esports. En l’edició NTC nit estarà Amparo Fernández i en l’NTC cap de setmana Carolina Salvador liderarà l’espai, en companyia de Sergi Escrivà, que protagonitzarà els esports. Una altra novetat és l’estrena de Grada 20:30, un nou programa esportiu que, com indica el nom, s’emetrà a eixa mateixa hora de dilluns a divendres, abans de l’informatiu de la nit. Conduït per Juanma Melero, en companyia d’Isabel Sánchez, abordarà l’actualitat esportiva amb un estil desenfadat i un llenguatge informal. Inclourà opinió amb un cara a cara diari entre periodistes esportius de referència de la Comunitat Valenciana. Un format més àgil i dinàmic A les 21:00 hores, l’NTC nit desembarca amb un format més àgil i dinàmic, on la posada en escena tradicional de la taula deixarà pas a un espai on la presentadora, en peus, es guanyarà, amb col·loquialitat però amb el rigor de sempre, l’atenció de l’espectador provocant una major proximitat comunicativa. Esta fórmula, en tendència en els serveis informatius actuals nacionals i internacionals, convida a la presència diària al plató de periodistes especialitzats de la redacció que explicaran en profunditat el tema d’actualitat del dia, aportant una visió més divulgativa i contextualitzada, sempre en clau valenciana. En la ràdio estaran davant del micròfon Clara Castelló en el magazín Les notícies del matí, Patricia Orts en Les notícies del migdia i Alba Requejo en Les notícies de la nit. El periodista Jordi Cabezas serà el presentador dels informatius el cap de setmana. Dani Hermosilla serà cada migdia entre setmana la veu dels Esports À Punt de dilluns a divendres i Gustavo Clemente continuarà amb el programa nocturn de tertúlia esportiva Línia de fons. Amb estos canvis, À Punt assumeix el repte de seguir enfortint els mitjans públics i mantindre els nivells de qualitat, rigor, independència i vocació de servei.