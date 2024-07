Las tres cadenas generalistas principales van a apostar mucho por el access prime time esta temporada. Antena 3 continuará con ‘El hormiguero’, mientras que Televisión Española ha fichado a Broncano y Telecinco ha hecho lo propio con Carlos Latre. Y sobre este último, del que conocíamos pocos detalles sobre el programa, ya tenemos ideas sobre algo más: su título.

El espacio, que aterrizará en septiembre en el canal principal de Mediaset, llevará por título unas palabras muy internacionales: 'Babylon Show'. En su primera promo, lanzada ya por Telecinco, el canal da una premisa muy clara: “Bienvenidos a un lugar donde lo imposible no existe”. Y aunque se desconocen muchos detalles sobre el formato, lo que aseguran son las risas de sus espectadores.

Esta nueva apuesta supondrá el trasvase del presentador, que hasta ahora ha estado ligado a Atresmedia. El cómico no solo ha sido jurado en todas y cada una de las ediciones de ‘Tu cara me suena’, sino que ha sido colaborador de ‘El hormiguero’, espacio contra el que ahora competirá en la misma franja. El próximo viernes, 19 de julio, con la final de ‘Tu cara me suena 11’, Latre se despedirá del grupo de San Sebastián de los Reyes, por el momento.

Con ‘Babylon Show’, Mediaset España vuelve a apostar por un formato para el access prime time tras el intento que hizo el pasado septiembre de 2023 con ‘Cuentos chinos’, presentado por Jorge Javier Vázquez. Este formato fue el último acercamiento entre La Fábrica de la Tele y Mediaset antes de su separación, pero tras su fracaso en términos de audiencia, terminó cancelado a las pocas semanas.