'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

El programa ha juntado a Rufino (38 años) y Alejandra (38). El soltero ha explicado que actualmente es asesor financiero, pero que se ha dedicado toda la vida al fútbol hasta este año que se ha retirado.

El madrileño militó en el Rayo Vallecano y en el año 2005 se marchó al Atlético de Madrid para formarse como jugador. Hizo su debut en primera división con los rojiblancos en la temporada 2005/06 para sustituir algunas bajas. Además, ha pasado por equipos como el Valladolid, Melilla o Toledo, todo ello antes de marcharse a Asia y jugar en equipos como el ACS Poli Timisoara o Selangor FA.

Rufino se ha sincerado y ha asegurado que está buscando un cambio en su vida: "He tenido económicamente cosas buenas, pero en lo personal no tan buenas. Entonces gracias al deporte no me ha ido mal la verdad, pero ahora busco más la estabilidad".

El soltero le ha preguntado a Alejandra su edad, a lo que ella ha contestado que tiene 38. "Te cuidas bien eh. No te echaba yo 38", ha confesado el madrileño. Tras esto, la comensal ha comentado que "los negros" tienen una ventaja en la piel, a lo que Segovia le ha corregido: "No, no eres negra, eres mulata ¿no? Chocolate con leche".

Esto no ha gustado a la chica, ya que ha explicado que hace referencia a la mula: "No es una palabra bonita para gente afrodescendiente porque tiene una connotación de mula, de maltrato, de esclavitud. No voy a venir a cambiar la forma de hablar de la gente, pero siempre es bueno dejar algo para que aprendan".

En la decisión final ambos han estado de acuerdo en tener un segundo encuentro porque se han gustado y han explicado que se han sentido muy cómodos durante la cita. "Lo que más me gusta de Alejandra es la energía que transmite. Me hace estar todo el rato contento", ha asegurado Rufino.