Encantada con su regreso a la pequeña pantalla de la mano de Ana Rosa Quintana en 'TardeAR', Paz Padilla no se ha perdido la fiesta que la presentadora ha organizado en su casa para dar el pistoletazo de salida al verano y celebrar los buenos resultados de audiencia de la primera temporada de su programa.

"Me encanta, Ana Rosa crea un ambiente muy bonito, muy tranquilo. Me divierto, estoy con antiguos compañeros, que los quiero muchísimo. Con mi jefe, con mi Sardá, con Mario Vaquerizo, con 'El Cordobés', con Vicky... Cada día que voy es como un regalo" ha reconocido, admirando "la paz y la tranquilidad" que transmite la antaño conocida como 'reina de las mañanas'.

Madre, pero también amiga de su hija Anna Ferrer, su mejor confidente, Paz ha revelado emocionada cómo reaccionaría si la influencer le dijese que está embarazada como Alejandra Rubio: "¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Uf, tú no sabes, yo una de las cosas que he pedido para San Juan... ¡Qué alegría! Ser abuela, no me lo creo" ha exclamado.

Y es que con "27 años, con su casa que está pagando ya, con su trabajo... esa es independiente. Yo a ella la tuve con 26, o sea que ya está preparada" ha asegurado, confesando que, sin embargo, Anna no piensa lo mismo: "Me dice ¡mamá por favor, no es el momento! Y yo, 'pero hija, por Dios, ¿no puede haber un error, una marcha atrás, mal hecha?' A mí me encantaría". "Si Terelu no tiene tiempo yo se lo crío" ha añadido sonriente.

Ante las críticas que ha recibido Alejandra por quedarse embarazada a los 24 años tras menos de 5 meses de relación con Carlo Costanzia, Paz no ha dudado en salir en defensa de la nieta de María Teresa Campos: "Por favor, es que yo creo que toda mujer está preparada para ser madre, cuando físicamente ya estamos preparadas. Te voy a decir lo que me decía mi madre, Paz, solo necesitan amor y cariño. Otra cosa es que las mujeres queramos renunciar a nuestra independencia porque es verdad que es un sacrificio, sobre todo en los primeros años. Otra cosa es que tú creas que profesionalmente estás en un momento, pero físicamente y como madre. Está preparada todo el mundo que pueda procrear".

"Pobrecita, ¿por qué hacemos eso? Pobrecita. O sea, ella es una persona independiente emocionalmente, inteligente. Una chavala que acaba de terminar su carrera, que tiene una carrera profesional. Dejadla vivir eso. El cordón umbilical ya se cortó. Ella va a crear su propia familia" ha sentenciado.