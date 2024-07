‘Fiesta’ les ha propuesto un reto muy divertido y dulce a sus presentadores sustitutos. Frank Blanco y Verónica Dulanto han sido los elegidos por la cadena para sustituir a Emma García durante la temporada estival, y el espacio les ha propuesto adivinar quién era el invitado con el que contaba el programa, con un pequeño castigo si no conseguían adivinarlo.

El programa proponía varias pistas como que era una mujer, cantante, rubia y solista, que no era compañera en Mediaset, que no triunfó antes de los 2000 y que no es conocida por su vida personal. Frank Blanco tenía el primer turno y afirmó que se trataba de Soraya Arnelas, y ante su acierto y la estupefacción de Verónica Dulanto, esta tuvo que someterse al castigo del programa.

Cuando la cantante entró en el programa vía Skype, Soraya afirmó que “lo siento mucho, compi”, ante lo que Frank Blanco añadía que “tranquila, que yo te pego el tartazo con cariño”. La cantante pedía que lo hiciera suave, a lo que Blanco añadía que “sí, claro, ya me conocéis”, seguido de una risa. La entrevista prosiguió, dejando el castigo para el final del programa.

Una vez finalizada esta conexión, Blanco y Dulanto salieron a los exteriores del plató 3 de Mediaset, y allí el presentador cogía la tarta blanquecina, llena de guindas, de la que Verónica pilló un pequeño trozo con el dedo para ensuciar la nariz de su compañero. El conductor le pidió al director saber el tiempo que tenía “para hacerla sufrir”, y después de promocionar varios espacios de la cadena, no tuvo contemplaciones con Dulanto, que recibió la tarta de lleno en la cara.

Eso sí, Frank Blanco no se escapó de irse a casa bastante dulce, pues el colaborador del espacio Ricky García cogió un poco de la tarta una vez estampada, y la empezó a lanzar a los compañeros, siendo Frank Blanco uno de sus objetivos, que terminó manchándose con la nata que cubría el postre. Eso sí, el presentador advirtió a sus compañeros que “los colaboradores podrán ser sancionados” en tono de broma.