'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a María (52 años) y Luisma (51). El soltero ha explicado que le gustan las mujeres "macizas" que tengan su figura y sus curvas bien definidas "como una guitarra".

Sin embargo, al conocer a su cita se ha llevado una decepción: "Yo digo 'esto será una broma de Carlos o del programa o algo' porque no se asemeja a lo que yo busco. Será la tía de la chavala del pueblo, la madre o una amiga de la madre. Pues no, no era una broma, era mi cita".

En un momento de la cena, María le ha preguntado la edad que tiene, y ambos se han sorprendido al saber que solamente se llevan un año: "Cuando la vi pensaba que rondaba ya los 60, o los tenía. Está muy quemada para tener 52", ha declarado el soltero.

La mujer ha asegurado que Luisma aparenta menos edad y que le gustan los hombres "con menos cara de niño". Además, ha explicado que no le gusta que trabaje en la hostelería: "Sé lo que es ese mundo. Sé que hay muchas confianzas entre compañeros. Entre copa y copa, pasan cositas".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que no encajan. En la decisión final, ambos han declarado que no tendrían un segundo encuentro juntos.