Amor Romeira ha reaccionado con humor y sinceridad ante el revuelo causado por su "descuido" al revelar el sexo del bebé que espera Anabel Pantoja. A su llegada a la 'gender reveal party', la colaboradora aseguraba que había traído un regalo para las dos, refiriéndose así a su amiga y a su bebé. Unas palabras que daban por hecho que sabía que se trataba de una niña, algo que ella ha desmentido rotundamente.

Al finalizar el evento, respondió a las cámaras sobre el incidente: "Yo no lo sabía, te lo juro estoy leyendo la prensa, me estoy meando de la risa claro, ¿cómo ha dicho? ¿cómo es lo que pone? 'Amor destapa el sexo'. Yo no lo sabía".

La colaboradora de televisión justificó su lapsus con una explicación: "Ni un descuido ni nada, ha sido que yo hablo de una manera genérica y estáis poniendo ahí en plan igual que se habla masculino, que se habla femenino o tenemos que haber dicho les, ¿no?". De esta manera, dejó claro que no tuvo intención de revelar dicha información ya que tampoco era conocedora de ella.

Sobre cómo estaba transcurriendo la celebración tras saberse que Anabel espera una niña, la influencer comentó: "Todo fenomenal, nos estamos riendo mucho, pasándonoslo bien y disfrutando".

Irene Rosales rompe su silencio

Tras un día maravilloso lleno de celebraciones, Irene Rosales salía del cumpleaños y 'gender reveal' de Anabel Pantoja pletórica, sin poder disimular su felicidad al conocer el sexo del bebé. Aunque Kiko Rivera tuvo que ausentarse de la fiesta por motivos laborales, su mujer no se quiso perder el gran día de su prima.

A la salida, la influencer compartió cómo fue la emocionante fiesta de la sobrina de Isabel Pantoja, un evento que ha dejado a todos los asistentes con una gran sonrisa. "Están felices y tienen que disfrutar de esa felicidad que es muy bonita", comentó Rosales al finalizar la celebración.

La esposa de Kiko Rivera, una de las invitadas más destacadas del evento, no dudó en expresar su alegría por los futuros padres. "Que lo disfruten mucho", añadió, enviando un cariñoso mensaje a Anabel y su pareja, David Rodríguez.

Un día para el recuerdo, y un momento inolvidable durante la revelación que Amor Romeira captó con su teléfono móvil y quiso compartir con sus seguidores en Instagram. En el vídeo, podemos ver a una Irene eufórica por conocer que su "prima" espera una niña.

La reacción de Belén Esteban

Una de las invitadas estrella en la fiesta de revelación de sexo del bebé de Anabel Pantoja ha sido su gran amiga Belén Esteban, que no podía faltar en este gran día. Ambas suelen presumir de su amistad en redes sociales, y es que además de haber compartido plató de televisión durante muchos años, la buena relación que mantienen fuera de cámaras es conocedora por todos.

Esta vez, la patrona se ha desplazado hasta Sevilla para poder estar al lado de la influencer en este gran día lleno de celebraciones, ya que el próximo lunes es su 38 cumpleaños y también ha querido aprovechar la ocasión para poder celebrarlo junto a todos sus amigos y familiares.

Una fiesta por partida doble donde no faltaron los globos, la música y un buen día en la piscina con la mejor compañía. La 'princesa del pueblo' ha compartido en Instagram un álbum de fotografías y vídeos con los mejores recuerdos, donde la podemos ver disfrutando junto a sus amigos, feliz al lado de Merchi o celebrando con la pareja la llegada de una niña al 'clan Pantoja'.

En uno de los vídeos también podemos ver a Anabel disfrutando como una niña pequeña, bailando junto a sus amigos y radiante de felicidad. Mientras el grupo invitado a la fiesta cantaba sobre una especie de escenario, Belén no ha querido perder la oportunidad de subirse junto a ellos y unirse al show.

Además, la colaboradora de televisión también ha presumido de su amistad con Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, en una fotografía donde podemos ver a ambas muy cómplices.