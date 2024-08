En un giro inesperado, el periodista Javier de Hoyos ha presentado en el programa ‘Ni que fuéramos’ las primeras declaraciones de María Ángeles, la amante de David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja.

De 2021 a 2023

El encuentro más reciente entre María Ángeles y David Rodríguez tuvo lugar en el pantano La Breña, el 6 de octubre de 2023, pero las pruebas indican que el inicio de su ‘relación’ se remonta a 2021. El pantano La Breña, ubicado a solo 15 minutos de Córdoba, se convirtió en su lugar de encuentro idóneo para verse sin ser vistos.

El último encuentro ocurrió a las 06:30 de la mañana, y se produjo en el Volvo XC60 de los padres de David, un detalle que añade otra capa de complicación a esta situación. Los mensajes entre ellos revelan que planearon cuidadosamente sus citas para no ser descubiertos.

Testimonios y pruebas

El programa ‘Ni que fuéramos’ ha presentado una serie de pruebas contundentes sobre esta ‘relación’. Imágenes, audios y el testimonio de la propia Mari Ángeles confirman la historia. En sus declaraciones, María Ángeles, de 25 años, quien trabaja como auxiliar de veterinaria y en el chiringuito del pantano, ha compartido su versión de los hechos.

Anabel Pantoja y David Rodríguez comenzaron su relación el 17 de julio de 2023 y, actualmente, están esperando un bebé. La noticia de esta infidelidad llega en un momento particularmente delicado para Anabel, quien deberá enfrentar esta situación mientras se prepara para la llegada de su hija, aunque parece que a la sobrina de Isabel Pantoja parece que no le afecta todo este tema y se ha ido de viaje con David.

A cambio de no visitar Almodóvar del Río, el pueblo del que es María Ángeles, la supuesta amante ha aceptado hacer una videollamada en directo con el programa para contar su punto de vista.

Llamada en directo

Las palabras de María Ángeles no han dejado indiferente a nadie, aunque su intervención parece que ha dejado más dudas que respuestas. “Él me dijo al principio que no iba a tener nada con Anabel”, dice María Ángeles. Le han preguntado qué le diría a Anabel si la tuviera delante y ha dicho que "no lo tenga demasiado en cuenta, que hay gente que quiere hacer daño, pero él (David) es un niño diez".

No ha querido entrar en el tema del pantano y esa posible quedada, pero ha afirmado que esa noche sí hubo una conversación entre ella y David "que se fue de las manos". María Ángeles también ha confirmado que nadie del entorno de David le ha escrito a raíz de las informaciones de la infidelidad. "Yo no quiero hacer daño a nadie", añade María Ángeles mientras se rompe a llorar pensando en que todo este tema podría afectar a la relación entre Anabel y David Rodríguez: "Yo quiero que sean felices y disfruten", remata.

Con estas revelaciones, el futuro de la relación entre Anabel Pantoja y David Rodríguez es incierto. Todo el tema de la infidelidad, al que hay que sumarle la espera del bebé que está en camino, hace que toda la situación se encuentre en un punto en el que cualquier momento pueda explotar. Solo el tiempo dirá cómo enfrentarán esta crisis personal y si podrán superar los desafíos que les esperan.